لعشاق الشيكولاتة.. طريقة عمل الكوكيز بالمنزل لأحلى دبل تشوكلت شيب كوكيز مع فنجان القهوة

تعرفي على طريقة عمل الكوكيز بالمنزل بطريقة سهلة ومضمونة، فهي تعتبر من ألذ صنف الحلويات السريعة حيث لا تحتاج سوى 20 دقيقة فقط لعملها، ويحبها الكبار قبل الأطفال، فقد تظن ربات البيوت أنها تحتاج إلى كثير من المكونات وهذا عكس حقيقة تماما، فسوف يتم معرفة مكوناتها البسيطة من خلال الفقرة القادمة ، حتى تقومي بطهيها بالبيت ولا يضطر أطفالك إلى شرائها بمبالغ كبيرة من المخابز، فمن الممكن أخذ كام قطعة معهم إلى المدرسة حتى تعمل على تحقيق الشبع لديهم.

طريقة عمل الكوكيز بالمنزل

كوبان من الدقيق النقي .

كوبان من الشكولاتة الحبيبات.

كوب من الزبدة اللينة.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

اثنان عدد بيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

اطيب كوكيز بالشوكولاتة

في البداية عليكي تجهيز الفرن من خلال ضبطه على درجة حرارة مرتفعة.

قومي بخلط كلا من الزبدة والسكر جيدا، ثم قومي بأضافة البيض تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط.

في وعاء أخر يتم خلط كلا من الدقيق والبيكنج بودر والملح جيدا، ثم يتم إضافة الخليط السابق عليه تدريجيا مع التقليب المستمر حتى الذوبان تماما.

يتم إضافة حبيبات الشيكولاتة إلى الخليط ويقلب جيدا.

بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة.

ثم يتم بعد ذلك أخذ كل قطعة وطبتيتها ورصها في صينية فرن بها ورقة زبدة مع ترك مسافة بين القطع وبعضها.

يتم إدخالها إلى الفرن لمدة 11 دقيقة حتى يتغير لونها إلى البني الفاتح أو الذهبي.

طريقة عمل كوكيز الشوفان والموز

هذة الوصفة مناسبة تماما لمن يتبعون النظام الصحي عند الأكل ومكوناتها نفس الوصفة السابقة مع إضافة التالي:

كوب من الشوفان.

ثمرة موزة صحيحة كبيرة.

بعض من رقائق الشيكولاتة.

الطريقة

يتم هرس ثمرة الموز بالشوكة في وعاء، ثم إضافة الشوفان إليها وتقلب جيدا حتى يتم الاختلاط بين المكونات.

ثم يتم إضافة رقئق الشيكولاتة إليهم مع التقليب.

يتم وضع الخليط على عجينة الكوكيز التي تم تحضيرها في الخطوة السابقة مع اتباع نفس خطوات التسوية بالفرن .

بات من السهل صنع قطع الكوكيز بالبيت بعدما تم التعرف إلى طريقة عمل الكوكيز بالمنزل البسيطة، فمن الممكن تقديمها بجانب الشاي على وجبة الأفطار، أو تقديمها إلى الأطفال كوجبة سريعة مشبعة بين الوجبات.