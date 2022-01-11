نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لو كمية.. طريقة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ ووداعاً للطريقة التقليدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عبقرية لتقشير الثوم، الثوم من العناصر الأساسية لكثير من الوصفات الغذائية وموجود في كل منزل، فهو من أكثر الثمار استخداما في إعداد الطعام، وذلك راجع إلى إضافته نكهة لذيذة له بالإضافة إلى مد الجسم بفائدة عالية، بسبب تكونه من الفيتامينات والمعادن المهمة لعلاج مجموعة من الأمراض والوقاية منها، فهو بمثابة مضاد حيوي طبيعي، لذلك تحرص السيدات على وضعه داخل الطعام ولكن تجدن صعوبة في تقشيره يوميا، والكثير منهم يبحثن عن طريقة تقشير الثوم الناشف حتى يصبح وجوده مقشر جاهز باستمرار للحفاظ على الوقت والجهد.

طريقة عبقرية لتقشير الثوم سريعا

هناك عدة طرق عبقرية تم اختراعها خلال الفترة الأخيرة عندما كثرت عمليات البحث عبر محرك جوجل عن طرق سريعة لتقشير كمية كبيرة من الثوم تيسيرا على ربات البيوت مما يسهل من تخزينه، واليوم نقدم لكم طريقتين لتقشير الثوم بكميات كبيرة بأسرع ما يمكن.

طريقة تقشير الثوم بالميكرويف

الطريقة الأولى هي وضع فصوص الثوم بداخل الميكروويف لمدة لا تزيد عن 15 ثانية ومن ثم ستلاحظين انفصال القشرة بكل سهولة عن الثوم.

طريقة تقشير الثوم في أقل من 10 ثواني فى برطمان

الطريقة الثانية هي وضع الفصوص بداخل برطمان من الزجاج ونقوم بغلقه جيدا، ثم رجه في جميع الاتجاهات وسنلاحظ انفصال القشر عن كمية كبيرة من الثوم.

طريقة تقشير الثوم بالماء

قومي بإحضار طبق فيه ماء بارد أو ساخن، ثم افصلي الفصوص عن الرأس، وضعيها بالماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة في ماء البارد أولا تزيد عن ربع ساعة في الماء الساخن وستجدين انفصال القشرة عن الثوم بكل سهولة.

ماهي فوائد الثوم لجسم الإنسان؟

يعتبر الثوم من العناصر الفعالة في القضاء على البكتريا داخل المعدة. وبالجسم عامة فهو من المضادات الحيوية الطبيعية، كما أنه يساعد في الشفاء من الأمراض وأهمها مرض السرطان.

كما ان الثوم به ثمانية عشر عنصر يساعدوا في عدم تخثر الدم داخل الاورة. ويقللوا من خطر الصابة بالجلطات.

الثوم يقلل الكولسترول الضار ويزيد من الكولسترول الحميد.

يضف نكهة ومذاق رائع للوجبات الغذائية. لذلك تحرص ربات البيوت على إضافته في وصفات الطبخ العديدة اليومية.

وفى الختام هناك عدة طرق لحل مشكلة تقشير الثوم. ومنها طريقة عبقرية لتقشير الثوم تم التعرف عليها من خلال مقال اليوم. وذلك بعد القيام بتجربة الطرق المذكورة والتي أثبتت فاعليتها في تقشير كمية كبيرة منه في خلال وقت قصير.