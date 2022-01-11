طريقة تحضير كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة بأقل المكونات وخطوات سهلة وبسيطة

تبحث الكثير من الفتيات دائمًا عن طريقة لعمل هذا الكريم الذي يتمتع بسمعة عالية جدًا في تفتيح البشرة بمقدار 10 درجات، كما تجدر الإشارة إلى أن جميع النساء يفضلن دائمًا استخدام جميع المكونات الطبيعية في العديد من الوصفات الطبيعية سواءً من أجل البشرة والجسم والشعر وما إلى ذلك بعيدة كل البعد عن جميع المواد الكيميائية والمستحضرات التي تسبب الكثير من الضرر للبشرة وفي هذه المقالة سوف نقدم لك مدى سهولة صنع النشا وكريم القهوة لتفتيح بشرتك بأقل جهد وكمية قليلة من المكونات تابعونا.

المقادير المطلوبة لعمل كريم النشا والقهوة

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من السيدات التي تبحث عن المقادير التي يمكنهم استخدامها من أجل تحضير هذا الكريم يمكنكم بكل سهولة تحضيرها عن طريقة المقادير الأتية:

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة الناعمة.

ملعقة واحدة كبيرة من الجلسرين.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة من الزبادي.

طريقة تحضير كريم النشا والقهوة

يمكنكم بكل سهولة تحضير هذا الكريم عن طريقة الخطوات البسيطة الآتية:

نحضر وعاءً ثم نضيف النشا والقهوة المطحونة ونخلط جيداً حتى تمتزج بالكامل.

أضيفي ماء الورد إلى الخليط السابق واخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

أضيفي ملعقة صغيرة من الزبادي إلى الخليط السابق ثم اخلطي جميع المكونات حتى تمتزج تمامًا.

أضيفي ملعقة كبيرة من الجلسرين إلى الخليط ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج كريمي.

ضعي الكريمة في وعاء فارغ ثم ضعيها في الثلاجة حتى تشد جيداً.

ضعيه على البشرة صباحاً ومساءً كل يوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد النشا وكريم القهوة للبشرة

للنشا العديد من الخصائص المفيدة للبشرة، مثل: