نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأشهى وصفة سهلة لعمل صينية المكرونة بالبشاميل خطوة بخطوة بمكونات بسيطة في المقال التالي
صينية المكرونة بالبشاميل ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز بتوفر مكوناتها في المنزل، كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل.
مكونات صينية المكرونة بالبشاميل
تتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:
- مقدار ٨٠٠ جرام مكرونة قلم.
- ثلاث ملاعق كبار دقيق.
- لتر ونصف من الحليب.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ثلاثة ملاعق كبار من السمن.
- أربع ثمرات فلفل رومي أخضر مقطعين.
- عدد خمس بصلات مفرومين.
- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملح حسب الرغبة.
- بيضة.
أولاً طريقة تحضير صوص البشاميل
- نقوم بوضع ثلاثة ملاعق الدقيق مع ملعقتين السمن على نار متوسطة حتي يتحمر الدقيق.
- وبعدما يتحمر الدقيق ويأخذ اللون الذهبي نضع عليه لتر ونصف من الحليب وملعقة لحم مفروم مطهي وملعقة فلفل رومي مقطع ورشة من كل البهارات.
- ثم نقلب جيدا حتى يثقل قوام صوص البشاميل.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل وهي كالتالي:
- نقوم بسلق المكرونة في الماء ونضيف للماء ملعقة من الزيت حتي لا تتعجن المكرونة.
- وبعدما يتم سلقها نخرج المكرونة في مصفاة ونقوم بغسلها بالماء البارد ونتركها جانبا.
- ثم نقوم بتشويح البصل المفروم في ملعقتين من السمن ونضيف الملح للبصل ونتركه حتى يذبل.
- وبعدما يذبل نقوم بإضافة الفلفل الرومي المقطع واللحم المفروم.
- ثم نقوم بإضافة الكمون والفلفل الأسود والشطة والسبع بهارات ونقلبهم جيدا مع اللحم حتى ينضج، ثم نقوم بغلق النار عليه ونتركه جانبا.
- ثم نقوم بخلط جميع كمية المكرونة المسلوقة مع جميع كمية صوص البشاميل ما عدا نصف كوب سنقوم بوضعه على وجه الصينية.
- بعد ذلك نضع نصف كمية المكرونة المخلوطة مع البشاميل في الصينية ونضع فوقهم كمية اللحم.
- ثم نضع فوق اللحم الكمية المتبقية من المكرونة المخلوطة في صوص البشاميل.
- نقوم بوضع نصف الكوب المتبقي من صوص البشاميل على وجه الصينية ونوزعه بالتساوي.
- ثم بخلط البيضة مع نصف كوب من الحليب ونقوم بتوزيع الخليط على وجه الصينية.
- ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٩ مئوية لمدة ٣٥ دقيقة.
- وبعد ذلك تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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