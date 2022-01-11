ألذ وأشهى وصفة سهلة لعمل صينية المكرونة بالبشاميل خطوة بخطوة بمكونات بسيطة

صينية المكرونة بالبشاميل ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز بتوفر مكوناتها في المنزل، كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل.

مكونات صينية المكرونة بالبشاميل

تتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:

مقدار ٨٠٠ جرام مكرونة قلم.

ثلاث ملاعق كبار دقيق.

لتر ونصف من الحليب.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثلاثة ملاعق كبار من السمن.

أربع ثمرات فلفل رومي أخضر مقطعين.

عدد خمس بصلات مفرومين.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملح حسب الرغبة.

بيضة.

أولاً طريقة تحضير صوص البشاميل

نقوم بوضع ثلاثة ملاعق الدقيق مع ملعقتين السمن على نار متوسطة حتي يتحمر الدقيق.

وبعدما يتحمر الدقيق ويأخذ اللون الذهبي نضع عليه لتر ونصف من الحليب وملعقة لحم مفروم مطهي وملعقة فلفل رومي مقطع ورشة من كل البهارات.

ثم نقلب جيدا حتى يثقل قوام صوص البشاميل.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل وهي كالتالي: