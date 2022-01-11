طريقة عمل الشيكولاتة باونتي بمذاق رائع ومكونات بسيطة

شوكولاتة باونتي هي واحدة من ألذ أنواع الشوكولاتة الموجودة هناك لأنها تجمع بين الشوكولاتة وجوز الهند والحليب، وعند مزجها بنفس القالب نتوقع مذاقًا رائعًا حازت شكولاتة باونتي على إعجاب الجميع لجمالها ومذاقها اللذيذ، لكن هناك من لا يستطيع شرائها لأن السعر لا يتناسب مع وضعهم المادي، وهناك من يخاف من صنع الحلويات خارج المنزل، لذلك، سنخبرك بمدى سهولة وبساطة صنع شوكولاتة باونتي من أبسط المكونات التي تضمن جمالها ومذاقها الرائع ايضا بالإضافة إلى أن هذه الحلوي من الحلويات الغربية التي انتشرت في الوطن العربي وأصبحت محببة لدي جميع الأطفال والكبار أيضا، لذلك تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات والمكونات البسيطة.

مقادير شيكولاتة الباونتي

3 أكواب من جوز الهند الناعم.

ثلاث قطع شوكولاتة بني خام.

3 ملاعق شوكولاتة بيضاء.

كوب من اللبن المكثف.

طريقة تحضير شكولاتة باونتي

تذوب الشوكولاتة في حمام مائي.

اخلطي جوز الهند والحليب المكثف جيدًا لعمل خليط متجانس.

ضعي المزيج على كيس بلاستيكي ووزعيه جيداً بحيث يبلغ سمكه حوالي 1 سم.

نقوم بتصويب النهايات جيدًا والتخلص من الزوائد

ثم ضعه في الثلاجة أو الفريزر لمدة 10 دقائق، حتى يتماسك.

ثم نقطعها ونشكلها كما نريد.

ثم نضع هذه القطع في الشوكولاتة السائلة ونقلبها جيدًا.

نخرجها على ورق زبدة ونضعها في الثلاجة حتى تتصلب.

ثم يصبح جاهزًا ويوضع في وعاء التقديم

هناك طريقة أخرى لعمل شوكولاتة الباونتي بنفس المقادير، ولكن طريقة التشكيل مختلفة

مكونات شوكولاتة الباونتي

3 أكواب من جوز الهند الناعم.

ثلاث قطع شوكولاتة بني خام.

3 ملاعق شوكولاتة بيضاء.

كوب من اللبن المكثف.

طريقة التحضير