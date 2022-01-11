طريقة عمل كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود وتوريد الشفايف في البيت

كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود وتوريد الشفايف من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية وكما أن طريقة إعداده سهلة وسريعة وطريقة استخدامه مضمونة وتعطي نتائج ممتازة في نفخ وملئ فراغات الموجودة في الوجه، كما أن هذا الكريم يحتوي على العديد من الفيتامينات، كما أن المواد الطبيعية الموجودة بهذا الكريم تعمل على تفتيح لون البشرة وتعد الخميرة من أقوي المواد الطبيعية التى تفيد الوجه وتعمل على ترطيب البشرة وتساعد البشرة في التخلص من البقع السوداء الداكنة كما تعمل الخميرة على منع ظهور حب الشباب وتعمل أيضاً على تعزيز خلايا الجلد ويعد العسل من أفضل المواد الطبيعية التى تفيد البشرة يعمل العسل على علاج بعض الأمراض الجلدية ويعمل على مقاومة شيخوخة البشرة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد من أفضل الطرق الطبيعية المضمونة بشكل كبير بطريقة سهلة وسريعة في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كريم الخميرة والعسل لنفخ وتوريد الشفايف

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة .

كمية من زيت الزيتون .

كمية من اللبن الفاتر .

ملعقة من العسل الأبيض .

ملعقة من الدقيق الأبيض .

عدد بيضة واحدة .

طريقة التحضير :