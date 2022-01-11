نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود وتوريد الشفايف في البيت في المقال التالي
كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود وتوريد الشفايف من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية وكما أن طريقة إعداده سهلة وسريعة وطريقة استخدامه مضمونة وتعطي نتائج ممتازة في نفخ وملئ فراغات الموجودة في الوجه، كما أن هذا الكريم يحتوي على العديد من الفيتامينات، كما أن المواد الطبيعية الموجودة بهذا الكريم تعمل على تفتيح لون البشرة وتعد الخميرة من أقوي المواد الطبيعية التى تفيد الوجه وتعمل على ترطيب البشرة وتساعد البشرة في التخلص من البقع السوداء الداكنة كما تعمل الخميرة على منع ظهور حب الشباب وتعمل أيضاً على تعزيز خلايا الجلد ويعد العسل من أفضل المواد الطبيعية التى تفيد البشرة يعمل العسل على علاج بعض الأمراض الجلدية ويعمل على مقاومة شيخوخة البشرة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد من أفضل الطرق الطبيعية المضمونة بشكل كبير بطريقة سهلة وسريعة في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كريم الخميرة والعسل لنفخ وتوريد الشفايف
المكونات:
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كمية من زيت الزيتون.
- كمية من اللبن الفاتر.
- ملعقة من العسل الأبيض.
- ملعقة من الدقيق الأبيض.
- عدد بيضة واحدة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بخلط ملعقة كبيرة من الخميرة وكمية قليلة من اللبن الفاتر واخلطيهم جيدا مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك قومي بإضافة كمية قليلة من زيت الزيتون وملعقة من العسل الأبيض وملعقة من الدقيق الأبيض وبيضة واحدة ثم قلبي الخليط جيداً باستخدام ملعقة معدنية كبيرة حتي يتم التجانس مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية قومي بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ قبل وضع الكريم على الوجه ثم قومي بوضع الخليط على بشرتك ثم تدليك الكريم بشكل شبة دائري حتي يتمكن خلايا الوجه من الكريم جيداً ثم بعد ذلك اتركي الخليط على بشرتك حتي يجف تماماً بفعل الهواء ثم قومي أولا بغسيل الوجه بالماء الدافئ ثم بعد قومي بغسيل الوجه بالماء البارد والغسول المناسب لبشرتك.
- الخطوة الثالثة كرري هذه الخلطة في الأسبوع مرتين لمدة شهر كامل حتي تحصلي على أفضل النتائج وكما أن ظهور النتيجة من أول ثلاث أيام تقريباً.
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