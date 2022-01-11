أسهل واسرع طريقه لعمل الطحينة البيضاء الخام في المنزل بمكونات بسيطة

تعد الطحينة البيضاء نوع من أنواع السلطات، وتقدم بجانب الأطعمة الشعبية، تحتوي الطحينة على عناصر غذائية هامة جدا لاحتوائها على السمسم، السمسم غني بالحديد الذي يساعد على الحماية من الأنيميا، ويوجد به معادن مفيدة جدا، وتحتوي علي عدد كبير من السعرات الحرارية، كما يتم استخدام الطحينة في أنواع مختلفة من الحلويات حيث تدخل الطحينة في صناعة الحلاوة الطحينية، حيث يتم تقديمها في المطاعم ولما مطعم طريقة الخاصة في إعدادها، تقدم مع المشويات وكما تعطي طعم رائع للفول كما تضاف إلى سندوتشات الفلافل، وبحث المثير عن طريقة إعدادها في المنزل وما المكونات اللازمة لإعدادها، فمن السهل إعدادها حيث لا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها.

مكونات الطحينة

ربع كوب من السمسم.

معلقة دقيق.

نصف ملعقة من الملح.

نصف كوب زيت نباتي.

طريقة عمل الطحينة

نقوم بتحميص السمسم حتى يصبح ذهبي اللون.

نترك السمسم حتى يبرد.

باستخدام المطحنة نقوم بطحن السمسم جيدا.

نقوم بوضع السمسم المطحون مع الدقيق في الخلاط الكهربائي مع القليل من الملح.

تبدأ بالخفق مع إضافة الزيت بالتدريج حتى تحصلي على القوام المطلوب.

تحفظ الطحينة في برطمان زجاجي في الثلاجة.

مكونات سلطة الطحينة البيضاء

كوب من الطحينة الخام.

علبة من الزبادي السادة.

ثلاثة معالق من عصير الليمون.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

معلقة خل.

شطة حمراء اختياري.

فص ثوم مهروس.

طريقة تحضير سلطة الطحينة البيضاء

نقوم بإحضار بولو عويضة ونضع فيها الطحينة الخام ونبدأ بإضافة الماء الدافئ بالتدريج.

باستخدام المضرب اليدوي نبدأ بالخلط حتى يصبح لونها فاتح.

نقوم بإضافة عصير الليمون والخل ونخلط يصبح القوام متماسك.

نضيف الزيت ونستمر في الخفق.

نضيف الثوم المهروس.

نبدأ بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مرة أخرى.

نتوقف عن إضافة الماء عند الحصول على القوام الكريمي.

نقوم بإضافة الملح والكمون وتقلب جيدا.

يمكن إضافة القليل من الشطة وهي اختياري حسب الرغبة.

توضع في الثلاجة قبل التقديم.

نضع قليل من البقدونس على وجهها أثناء التقديم.

كما يتم يتم تقديم سلطة الطحينة البيضاء في مطاعم المشويات والفول والفلافل فهي من فواتح الشهية.