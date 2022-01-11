طريقة عمل الجلاش الحادق خطوات سهلة وبسيطة لوجبة شهية للأطفال والكبار “حشوات مختلفة”

طريقة عمل الجلاش الحادق، من الموضوعات ذات البحث الكبير والمتكرر من الجميع بمختلف الأعمار، فهي وجبة شهية وخفيفة وسريعة التحضير ومنها الجلاش الحلو ومنها الحادق، حيث يعشقها الصغار والكبار ويتم تقديمها كأحد المقبلات على السفرة، ومكوناتها رخيصة الثمن ومتوافرة في أغلب البيوت، ونحن من خلال موقعنا ثقفني المتميز دائماً نعرض عليكم الطريقة السريعة والسهلة لتحضير الجلاش الحادق، مع عرض مقترحات بالحشوات التي يتم حشو الجلاش بها، حتي تُسعد ست البيت أفراد أسرتها بوجبة جديدة ولذيذة، وهي أحد الطرق التي نقدمها لمتابعينا لعمل مختلف الأكلات والأطعمة، مثل طريقة عمل البسكويت بالبرتقال فالطعام المقدم بالمنزل طعام أمن ونظيف نقدمه لكم بطرق جديدة تتفوق على المطاعم.

مكونات الجلاش الحادق

لفه جلاش جاهز لعمل وجبة تكفي أربع أفراد.

نصف كوب من السمن المذاب.

كوب لبن حليب.

ملعقتين كبار شربة.

حشوات الجلاش الحادق “جبنه وزيتون، جبن مع زعتر وبقدونس، سجق، لحمة مفرومة، وغيرها حسب الرغبة”.

طريقة التحضير

نحضر الجلاش ونفرده ونأخذ كل ورقتين فوق بعض ونقسمه بالسكينة على أربعة عشان نعمله رولات.

نقوم بدهن كل مربع ونضع الحشوة.

ونثني الورق من الطرفين للداخل على الحشوة ونلف على شكل أسطوانة.

نرص الجلاش في صينية مدهونة بمادة دهنية.

نحضر خليط اللبن مع الشربة مع معلقة سمنة وندهن وش الجلاش.

ندخل الصينية الفرن على الرف الأوسط بدرجة حرارة 180.

بعد 5 دقائق نفتح الفرن ونرش على الجلاش قليل من خليط اللين والشربة والسمن.

يتم متابعة الجلاش حتي يحمر الوجه والقعر باللون الذهب.

تأخذ عملية التسوية 15-20 دقيقة.

طريقة عمل حشوات الجلاش الحادق

اللحم المفروم :- نعصج اللحم المفروم مع شرائح البصل وتتبيله بالملح والفلفل الأسود مع شرائح الفلفل الألوان.

حشوة الجبن :- نحضر أي نوع من الجبن “قريش، جبن حادق، رومي، موتزاريلا” ونضيف الزعتر والزيتون مع البقدونس.

السجق : نقطع السجق حلقات ونضيف البصل المبشور ويتم التسوية مع قليل من الزيت والبهارات حسب الرغبة.

شرائح صدور الفراخ :- نضع بصل شرائح ويتم التشويح حتي يصفر اللون ونضع شرائح صدور الفراخ عليه مع الملح والفلفل الأسود، وشرائح الفلفل الألوان حتي التسوية.

تكات تسوية صينية الجلاش الحادق