تعرفي الآن على طريقة عمل البسبوسة الذهبية اللذيذة أحلى من الجاهزة

البسبوسة الذهبية تعد من أشهى أنواع الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار، لذلك الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة تحضيرها بخطوات سهلة ومكونات في متناول الأيدي، وذلك حتى يقدمونها لأبنائهم للتحلية مع كوب من الشاي بدلا من شراء من الخارج حرصا على سلامة وصحة الأسرة، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف معكم على طريقة تجهيز البسبوسة خطوة بخطوة حتى تتمكن ربات المنزل من تجهيزها بالمنزل بكل سهولة.

طريقة عمل البسبوسة الذهبية

من خلال مجموعة من المكونات ستتمكن كل سيدة من صنع البسبوسة الذهبية في المنزل أحلى من المحلات، وذلك من أجل تقديمها للأسرة بدلا من شرائها جاهزة، وتتمثل تلك المكونات في الآتي:

عدد 2 كوب من اللبن السائل.

مقدار 2 كوب من دقيق السميد.

مقدار كوب متوسط من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي النوع المفضل.

عدد 3 ملاعق من جوز الهند.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين.

خطوات التحضير

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنك صنع أشهى أنواع البسبوسة لأسرتك من المقادير السابقة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

نحضر أولا وعاء نضع به كلا من الدقيق والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر، ثم نقوم بخلطهم معا بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة كلا من اللبن والزيت مع الخليط السابق ثم نستكمل تقليب المكونات معا حتى نحصل من خلالهم على عجينة متماسكة.

نقوم بوضع هذه العجينة في صينية ارتفاعها قليل، ثم نقوم بتقطيع البسبوسة داخل الصينية مع وضع المكسرات فوقها بشكل عشوائي للتزيين.

ثم نقوم بإدخال البسبوسة في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ اللون الذهبي الشهي.

بعد خروج البسبوسة من الفرن نسقيها بالشربات، ثم قدميها لأسرتك ساخنة أو باردة حسب الرغبة قطع صغيرة مع كوب الشاي.

مكونات عمل الشربات

كوبان من الماء.

عدد ملعقتان من ماء الورد.

عصير ليمونة كبيرة الحجم.

مقدار مناسب من السكر.

طريقة التحضير