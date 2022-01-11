تطويل رموشك وجعلها كثيفة وجذابة بمكونات من منزلك بدون وضع المسكارا

تكثيف وتطويل الرموش من أكثر الأشياء التى تبحث عنها المرأة حيث أنها تعطى العين مظهر جذاب ومميز يلجأ البعض من النساء إلى وضع المسكارا أو يقوم بتركيب الرموش المستعارة ولكن هناك من يفضل أن تكون الرموش طبيعية لذلك يقومون بالبحث عن طرق طبيعية لتكثيف وتطويل الرموش نقدم لكم فى هذا المقال عدة طرق لتطويل وتكثيف الرموش إليكم الطرق.

الطريقة الأولى

مكونات الطريقة الأولى:

زيت زيتون.

علبة مسكارا فارغة.

طريقة الاستعمال:

نقوم باستعمال علبة مسكرا فارغة وتنظيفها جيداً ثم نقوم بوضع القليل من زيت الزيتون الدافئ بها ثم نضعه على الرموش ونتركه طوال الليل ثم نغسله فى الصباح بالماء الفاتر . نقوم بتكرار هذه الطريقة يومياً لمدة ثلاث أشهر حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

مكونات الطريقة الثانية:

شاى اخضر.

قطعة صغيرة من القطن.

طريقة الاستعمال:

نقوم بتحضير الشاى الأخضر بإضافته إلى الماء المغلى أى بالطريقة المعتادة ولكن لا نضع عليه السكر ثم نتركه جانباً حتى يبرد قليلاً. نقوم بأستخدام قطعة من القطن ونضعها فى الشاى الأخضر بعد أن نتأكد أنه برد جيداً ثم نضعها على الرموش من الأطراف وحتى الجذور نتركها على الرموش لمدة 15 دقيقة ثم نغسلها بالماء البارد. نقوم بتكرار هذه الطريقة مرتان يومياً ونستمر عليها لمدة شهرين او اكثر. لكن احرصى على عدم ملامسة عينيك للشاى الأخضر.

مكونات الطريقة الثالثة

ملعقة من جيل الالوفيرا “ملعقة كبيرة”.

ملعقة من زيت الجوجوبا “ملعقة كبيرة”.

ملعقة من شراب البابونج “ملعقة صغيرة”.

علبة مسكارا فارغة.

طريقة التحضير والاستعمال:

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من جيل الالوفيرا مع ملعقة من زيت الجوجوبا وملعقة صغيرة من شراب البابونج فى وعاء صغير ونقوم بتقليبهم جيداً. نقوم بوضع جميع المكونات بعد تقليبهم جيداً داخل علبة مسكارا فارغة ومغسولة جيداً ثم نقوم بوضع القليل من هذا الخليط على رموشك. نقوم بغسل الرموش من الخليط بعد مرور حوالى 15 دقيقة بالماء الدافئ ونقوم بتكرار هذه الوصفة مرتان يومياً مع المداومة عليها لمدة شهر كامل.

أطعمة تزيد من كثافة وطول الرموش: