طريقة عمل الاكلير في المنزل أحلى من الجاهز بمكونات سهلة

الإكلير نوع من أنواع الحلوى الفرنسية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويعشقها الأطفال والكبار، لذا ترغب الكثير من السيدات في التعرف على أفضل طريقة لعمل الإكلير في المنزل؛ حيث أن مكوناته بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، لذا قررنا أن يكون موضوع مقالنا اليوم عن الإكلير ومكوناته وخطوات عمله في صورة مختصرة حيث أنه سهل وبسيط ولا يستهلك كثيرا من الوقت.

طريقة عمل الإكلير

بمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل حيث أن هذه الحلوى يعشقها الكثير، ومكوناتها تتمثل في التالي:

كوب من الدقيق.

4 بيضات.

كوب من الماء.

ربع كوب من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الحشو

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

2 كوب من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

صفار ثلاثة بيضات.

قشر ليمونة مبشور.

مقادير التغليف

نصف كوب من الكريمة.

مقدار مناسب من الشيكولاتة.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به مقدار من الماء مع الزبدة إلى ويسخن إلى أن تذوب الزبدة.

ثم بعد ذلك يضاف إليه الدقيق ويتم خلطهم جيدا على النار مدة دقيقتين.

يتم رفع الوعاء من على النار ويترك قليلا ليبرد تماما.

ثم نضع العجين في الخلاط الكهربائي ونضيف البيض تدريجيا مع إضافة باقي مكونات العجين ويتم الخلط جيدا حتى تصبح عجينة طرية ملتصقة قليلا.

ثم نضع العجين في كيس مخصص للحلويات.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نقوم بإحضار صينية يتم دهانها بالزيت من جميع الجوانب ويتم رص الأصابع الإكلير بحيث يراعي مساحة فارغة بين عدد القطع حتى لا تلتصق.

يتم إدخال الصينية الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي لمدة 40 دقيقة.

يتم إخراج الصينية من الفرن ونتركها لكي تبرد.

تحضير الحشو