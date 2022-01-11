طريقة عمل صينية الدجاج بالتوست والبشاميل وصفات جديدة ولذيذة وسريعة وطعم خطير يجنن

يعتبر التوست من اشهر انواع المعجنات والخبز ويكون على شكل مربعات. ومنه التوست الابيض والتوست البنى ويدخل التوست فى العديد من الوصفات.وتعتبر صينية الدجاج بالتوست من الوصفات السهلة واللذيذة. وتحضر بخطوات سهلة وبسيطة.كما انها من الوصفات المفيدة والمغذية جدا بجانب الطعم اللذيذ والرائع. وترغب الكثير من السيدات وربات البيوت وكذلك الامهات فى معرفة طريقة تحضير صينية الدجاج بالتوست لتقديمها الى افراد الاسرة . وسوف نوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل الدجاج بالتوست بالطريقة المميزة

طريقة عمل صينية الدجاج بالتوست بخطوات بسيطة

.مكونات ومقادير صينية الدجاج بالتوست

خمسة عشر قطعة من التوست.

ست صدور دجاج.

حبة من البصل المفروم.

ثم حبتان من الفلفل الأخضر قطع صغيرة.

كذلك حبتان من الطماطم المفرومة.

ثلاث ملاعق معجون طماطم.

كوبان من جبن الموزاريلا.

خمس ملاعق من الزيت.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من بهارات الدجاج.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ملعقة من جوزة الطيب والحبهان.

كوبان من الكريمة او البشاميل حسب الرغبة.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ملعقتان من الزبدة.

طريقة التحضير والتجهيز لعمل الدجاج بالتوست

اذابة الزبدة مع مع الزيت فى وعاء على النار او مقلاة كبيرة.

ثم وضع قطع الدجاج والتقليب حتى تتحول الى اللون الذهبى.

بعد ذلك إضافة البصل والثوم المفروم في الوعاء و التقليب خمس دقائق.

اضافة الفلفل الاسود والملح والبهارات وجوزة الطيب والحبهان والتقليب ربع ساعة.

ايضا اضافة الفلفل الاخضر والطماطم ومعجون الطماطم ويترك الخليط حتى الغليان.

طريقة التسوية اللازمة لعمل الدجاج بالتوست