هاتى ملعقة ملح وتعالى هقولك على أقوي وصفة جبارة لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون أي الألم ومش هيرجع مرة تانى

ازالة شعر الجسم بالملح، هناك كثير من الطرق لازالة شعر الجسم منها الشمع والكريمات والشفرة لكن معظم النساء لا تحصل على نتائج مرضية من هذه الوسائل بعضها يسبب الحساسية وبعضها يسبب الجروح ويعتبر الملح له فاعلية في إزالة شعر الجسم سوف نقدم لكم اليوم طرق لازالة شعر الجسم بالملح.

وصفة جبارة لإزالة شعر الوجه والجسم كله

سوف نقدم لكم وصفة الملح لإزالة الشعر من الجسم بدون أي الآلم

مكونات وصفة الملح في إزالة الشعر

ملعقة من الملح.

نصف كوب ماء زهر.

ملعقة من مبشور صابونة الزيتون.

نصف ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

طريقة التجهيز والتطبيق:

نقوم بوضع كل من الملح وماء الورد وبشر صابونة الزيتون وزيت الزيتون في وعاء.

نخفق جيدا إلى أن يمتزج ويصبح قوامها ثقيل.

نقوم بتطبيق الخليط على المناطق المراد إزالة الشعر منها.

ثم ننتظر لمدة لا تقل عن ساعتين.

نقوم بغسل المنطقة بالماء العادي.

قم باستخدام كريم مرطب أو ماء الزهر، قبل تطبيق الخليط نقوم بعمل اختبار حساسية أولا.

أفضل طريقة لازالة شعر الجسم بالملح

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مكونات وصفة الملح في إزالة الشعر

ملعقتين من الملح الأبيض الخشن.

ملعقة من الماء الساقع.

وملعقة صغيرة من زيت عطري.

طريقة التجهيز والتطبيق:

نقوم بإزالة شعر الجسم بواسطة سويت، ثم نقوم بخلط الملح والماء جيدا.

نقوم بوضع الخليط على الأماكن التي تمت ازالة الشعر منها.

نفرك الخليط على هيئة دوائر.

نترك المزيج لمدة ربع ساعة ثم نغسل بالماء العادي.

نضع كريم مرطب بعدها، تكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لأفضل النتائج وعدم ظهور الشعر الزائد نهائياً.

طريقة ازالة شعر الجسم بالملح

ينصح باستخدام هذه وصفة الملح والكركم في إزالة الشعر

مكونات وصفة الملح والكركم في إزالة الشعر

نصف كوب من ملح البحر.

ونصف كوب من الكركم.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة من ماء الزهر.

طريقة التحضير والتطبيق: