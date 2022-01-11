قولي وداعاً للرموش القصيرة والحواجب الخفيفة أقوي وصفة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب نتيجة روعه من أول 3 أيام

وصفة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب، كثير من النساء تبحث عن منتجات تكون فعالة لتكثيف الحواجب والرموش منها ما يكون مضر ويؤدي إلى تساقط الشعيرات ومنها ما يكون باهظ الثمن وأحيانا بعض المنتجات لا تعطينا نتائج مرضية، واليوم سنقدم لكم عدة وصفات رائعة لتكثيف الحواجب والرموش.

وصفة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

يعتبر زيت الخروع من أكثر الزيوت الطبيعية التى لا تأثير كبير في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

مكونات وصفة زيت الخروع لتطويل الرموش

ملعقة صغيرة من بياض البيض.

قطرتين من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

فرشة ماسكرا.

علبة فارغة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير واستخدام الخروع للشعر

نضع كل من ملعقتي بياض البيض وملعقة الجلسرين و قطرتي الخروع في العلبة و رجها جيدا حتي تمتزج.

نستخدم فرشاة الماسكارا في تطبيق المزيج على الرموش ثم نتركه لبعض الوقت لا تقل عن ساعة ثم نغسل بالماء الفاتر.

طريقة تكثيف الرموش بزيت الجوجوبا

سوف نقدم لكم وصفة زيت الجوجوبا لتكثيف الرموش وتطويل الحواجب

مكونات وصفة زيت الجوجوبا لتكثيف الرموش

ملعقتين صغيرتين من صبار الألوفيرا.

ملعقتين صغيرتين من زيت الجوجوبا.

نصف ملعقة كبيرة من البابونج.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير واستخدام زيت الجوجوبا لتكثيف الرموش

نضع كل من الصبار وزيت الجوجوبا والبابونج وزيت جوز الهند في علبة صغيرة و نمزجهم جيدًا.

باستخدام فرشاة ماسكرا نظيفة نقوم بتطبيق المزيج على الرموش ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسلها بالماء العادي.

تطبق الوصفة مرتين يومياً لمدة شهر.

طريقة تكثيف الرموش بزيت السمسم

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق الفعالة في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

مكونات وصفة زيت السمسم لتطويل الرموش

4 ملاعق من صبار الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

5 ملاعق من زيت الخروع.

طريقة تحضير واستخدام السمسم لتكثيف الحواجب

نضع كل من الصبار وزيت السمسم وزيت الخروع في زجاجة صغيرة وندمج الزيوت جيدا ببعضها البعض.

باستخدام فرشاة نظيفة نضع المزيج علي الرموش والحواجب ونوزعه جيد.

ننطبق الوصفة يوميا قبل النوم مع العلم أنه يجب ترك الزيوت ليلة كاملة قبل الاستعمال.

طريقة تكثيف الرموش بجيل الصبار

سوف نقدم لكم طريقة تكثيف الرموش وتطويلها بجل الصبار

مكونات وصفة جل الصبار لتكثيف الحواجب

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من جيل الصبار.

قطرتين من زيت الخروع.

طريقة تحضير واستخدام جل الصبار للرموش