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عمر شويل - جدة أسرع طريقة لتطويل الشعر وزيادة نموه بمكونات طبيعية فعالة وغير مكلفة، جميعنا نعلم أن الشعر هو تاج المرأة وزينتها لذلك تبحث الكثير من النساء عن أسرع طريقة لتطويل الشعر،ولهذا تلجأ لشراء منتجات تطويل و تكثيف الشعر مثل الشامبو أو الكريم للحصول علي شعر طويل في وقت سريع، ولكن تلك المنتجات ليست الحل المناسب لعلاج مشاكل الشعر حيث أنها تؤثر علي فروة الرأس وتتسبب في تساقط الشعر علي المدي البعيد، وهذا نظراً لتركيبها من مواد كيميائية ضارة غير مناسبة للشعر كما أنها مكلفة وغير آمنة، ولكن توجد بدائل طبيعية تساعد في تطويل الشعر وزيادة نموه بدون أي آثار جانبية سوف نقدم لكِ الكثير من النصائح المفيدة التي ستعطيكِ نتيجة رائعة.

أسرع طريقة لتطويل الشعر

أغلب النساء تواجه صعوبة نمو الشعر ومن المعروف أن العناية بالشعر تحتاج الكثير من الأموال، لذلك سنقدم وصفات طبيعية بتكلفة قليلة

تعمل بشكل كبير على تعزيز نمو الشعر ومليء الفراغات وليس لها أي آثار جانبية على المدى البعيد.

ومن تلك المكونات المستخدمة لتطويل الشعر زيت الخروع والعسل والأفوكادو والموز والقرفة وزيت جوز الهند ونشرح لكى عزيزتي كل وصفة على حدى.

زيت الخروع أسرع طريقة لتطويل الشعر

يعتبر زيت الخروع من الزيوت المفيدة للشعر، حيث أنه غني بالأحماض الدهنية وهي تساعد على ترطيب الشعر.

علاوة على ذلك فهو يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا

فيساعد ذلك على التخلص من فروة الشعر، ويساعد النساء الذين يجدون صعوبة نمو الشعر.

طريقة الاستخدام

قومي بإحضار ملعقة صغيرة من زيت الخروع، وضعيها في وعاء وقومي بتسخينها، يجب أن يكون دافئًا،

قومي بتدليك فروة الرأس بالزيت جيدًا حتى الأطراف، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو المُخصص.

العسل والأفوكادو والموز والسكر البني لصعوبة نمو الشعر

فهذه الوصفة تندرج في قائمة أسرع طريقة لتطويل وتكثيف الشعر،

حيث يعتبر العسل من أفضل المكونات الطبيعية المليئة بالفيتامينات والمعادن لعلاج تقصف الشعر،

علاوة على ذلك فإن الأفوكادو مليء بالدهون الأساسية التي يحتاج إليها الشعر،

بينما يحتوي الموز على السيليكا كخصائص إضافية لتقوية الشعر.

طريقة استخدام وصفة العسل والأفوكادو لتعزيز نمو الشعر

قومي بإحضار ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي، ملعقة كبيرة من الزبادي العادي، ملعقة كبيرة من الأفوكادو، موزة مهروسة، ملعقة كبيرة من خل التفاح.

اخطي المكونات سويًا جيدًا حتى يُصبح الخليط عجينة ناعمة،

ضعي الخليط على فروة الرأس وقومي بتدليكها جيدًا حتى الأطراف،

ثم قومي بلف شعرك بغطاء بلاستيكي لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم اغسليه جيدًا وانتبهي أن لا تتركِ بقايا الخليط على فروة رأسك.

القرفة وزيت جوز الهند أسرع طريقة لتطويل الشعر

تعمل القرفة على تحفيز الدورة الدموية وتطويل الشعر، كما أن زيت جوز الهند مكون طبيعي غني بالأحماض الدهنية

وهذا يساعد النساء التي تُعاني من صعوبة نمو الشعر.



قومي بإحضار ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة استخدام القرفة وزيت جوز الهند لتطويل الشعر

امزجي المكونات معًا، ثم ضعيها على فروة الرأس والأطراف،

دلكي الفروة جيدًا وبرفق، ثم اتركِ الخليط لمدة 45 دقيقة، ثم اغسليه جيدًا بالماء الدافئ.