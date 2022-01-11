نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية بدون أن تشرب نقطة زيت في المقال التالي
طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية الأكلة الشائعة بكل بساطة، وتشتهر هذه الأكلة في البرازيل كما أن يتم تقديمها على وجبة الإفطار في بلاد اليونان وسوريا وتركيا وغيرهم من البلاد الأخرى، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى أخرى من حيث المكونات ولكن في النهاية يتم قليها في الزيت الساخن بعد غمس أصابع الجبنة في الخليط، وتشتهر أيضاً محلات الفول والطعمية بهذا الساندويتش اللذيذ سواء كانت جبنة رومي أو جبنة موتزاريلا، والآن سوف نقدم لكل مشاهدينا الأعزاء أصحاب التجديد والأكلات المتنوعة مكونات عمل أصابع الجبنة المقلية وطريقة تحضيرها من البداية حتى الإنتهاء منها من خلال موقع ثقفني.
مكونات عمل أصابع الجبنة المقلية
تتكون أصابع الجبنة المقلية من مجموعة مكونات غير مكلفة للغاية كما يحسبها البعض فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:-
- كوب إلا ربع من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- كوب ونصف من البقسماط.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢٥٠ جرام من أصابع الجبنة الموتزاريلا ( أو أصابع الجبنة الرومي).
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ٢ بياض بيض.
- ٢ ملعقة كبيرة من الماء.
- زيت للقلي.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة تحضير هذه الأكلة من الأكلات الشائعة التي يعشق تناولها الجميع فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالتالي:-
- نحضر طبق ونضع به الدقيق والملح ونقلبهم مع بعض، كما نقوم بخفق بياض البيض مع ملعقتين الماء في طبق صغير.
- في طبق آخر نخلط البقسماط والثوم البودر والزعتر ونقلبهم أيضاً.
- بعد ذلك نغمس أصابع الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الرومي في خليط الدقيق ثم نضعها في بياض البيض، وأخيراً نضعها في خليط البقسماط.
- نرص هذه الأصابع في صينية ونغطيها بكيس ثم ندخلها الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة.
- ثم نضع مقلاة على النار بها كمية من الزيت ونسخنها جيداً ثم نقوم بقلي الأصابع بها ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الأصابع بعد الطهي ونضعها على مناديل المطبخ حتى لا يبقي بها أي نقطة زيت ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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