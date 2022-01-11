طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية بدون أن تشرب نقطة زيت

طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية الأكلة الشائعة بكل بساطة، وتشتهر هذه الأكلة في البرازيل كما أن يتم تقديمها على وجبة الإفطار في بلاد اليونان وسوريا وتركيا وغيرهم من البلاد الأخرى، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى أخرى من حيث المكونات ولكن في النهاية يتم قليها في الزيت الساخن بعد غمس أصابع الجبنة في الخليط، وتشتهر أيضاً محلات الفول والطعمية بهذا الساندويتش اللذيذ سواء كانت جبنة رومي أو جبنة موتزاريلا، والآن سوف نقدم لكل مشاهدينا الأعزاء أصحاب التجديد والأكلات المتنوعة مكونات عمل أصابع الجبنة المقلية وطريقة تحضيرها من البداية حتى الإنتهاء منها من خلال موقع ثقفني.

مكونات عمل أصابع الجبنة المقلية

تتكون أصابع الجبنة المقلية من مجموعة مكونات غير مكلفة للغاية كما يحسبها البعض فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:-

كوب إلا ربع من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

كوب ونصف من البقسماط.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٢٥٠ جرام من أصابع الجبنة الموتزاريلا ( أو أصابع الجبنة الرومي).

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

٢ بياض بيض.

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

زيت للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذه الأكلة من الأكلات الشائعة التي يعشق تناولها الجميع فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالتالي:-