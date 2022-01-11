استخدمي بخاخ لبان الذكر لبشرة مشرقة مثل بشرة ملكات الجمال

يعتبر بخاخ لبان الذكر ، من أفضل الوصفات التي تعمل علي تفتيح البشرة وجعلها صافية وبيضاء، لأن لبان الذكر غني بالكولاجين الطبيعي الذي يعتبر مادة ضرورية للحفاظ علي نضارة وشباب صحة البشرة، يعمل أيضاً علي تبيض وتفتيح البشرة، حيث يصبح الجلد ذو لون أغمق بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، بعد استخدامك هذه الوصفة الطبيعية سوف تحصلين علي بشرة خالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل نهائياً، لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية 100%، لا تضر البشرة ولا تسبب لها مشاكل وتعتبر هذه الوصفة مناسبة وأمنة لجميع أنواع البشرة، تعمل أيضاً علي علاج حب الشباب وندبات المحفورة في البشرة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بخاخ لبان الذكر في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل بخاخ لبان الذكر

سوف نذكر لكم من هنا أبسط المكونات لعمل هذا البخاخ السحري لبشرة مشرقة وهي كالاتي:-

3 ملاعق كبار من لبان الذكر المطحون.

2 كوب من الماء.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير بخاخ لبان الذكر في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضعه علي نار هادئة، ثم نضيف عليه 2 كوب الماء و3 ملاعق من لبان الذكر، ونتركهم يغلوا لمدة 10 دقائق. بعد ذلك يتم رفع الخليط من علي النار، ويترك جانباً حتي يبرد تماماً، ثم نضيف عليه معلقة ماء الورد ويتم مزجهم جيداً. ثم نقوم بإحضار بخاخ فارغ، ويتم وضع الخليط فيه، ويترك في مكان بارد. ويتم غسل البشرة به مرتين في اليوم، استخدميه في الصباح وقبل النوم لأن الانتظام في تطبيق الوصفة يمكن أن يعالج البقع الداكنة ويجعلها صافية وبيضاء.

فوائد لبان الذكر للبشرة

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائده العظيمة للبشرة وهي كالاتي:-