طريقة تحضير المعمول السعودي الناعم بالعجوة في المنزل مثل الجاهز تماماً

يعتبر المعمول من أكثر الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وخاصةً في دول الخليج العربي حيث يرجع أصل صناعة المعمول إلى تلك الدول، وكثيراً ما يقدم المعمول بحشو التمر المهروس، ولكن أيضاً هناك العديد من الحشوات الأخرى كالملبن والمكسرات والشيكولاتة، فيتم تحضير المعمول بالكثير من الحشوات المختلفة التي من أشهرها العجوة فترغب الكثير من السيدات في تحضير المعمول بالعجوة في المنزل بدلًا من شرائه من الخارج وإليكم في مقالنا الآتي خطوات التحضير السهلة ومكونات المعمول المظبوطة.

تحضير المعمول بالعجوة في البيت

يتم تحضير المعمول بحشوة العجوة بمقادير بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير التي سوف نحتاجها للحصول على معمول ناعم وهش.

مكونات المعمول السعودي بالعجوة

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض الفاخر. كأس إلا ربع الكأس من السمن. نصف كأس من الزبدة المذابة. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. نصف كوب من السكر البودرة. فانيليا سائلة. نصف ملعقة من الحبهان المطحون. ملعقة من البيكنج بودر. عجوة مطحونة. رشة من الملح. مياه الزهر.

خطوات تحضير المعمول بالعجوة

يتم تحضير المعمول بالعجوة بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير المعمول بالعجوة.

طريقة عمل المعمول السعودي بالعجوة