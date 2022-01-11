نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الفنجان السهلة السريعة بمكونات بسيطة في خطوة واحدة في المقال التالي
تعتبر كيكة الفنجان من الوصفات السهلة السريعة التي تتسم بالمذاق الشهي والطيب، فتتسم كيكة الفنجان بكونها سهلة التحضير ويتم تحضيرها بمقادير بسيطة للغاية متواجدة بشكل دائم في كل بيت، فكيكة الفنجان غير مكلفة نهائياً، ويمكن عملها وتقديمها كحلوى سريعة لأولادنا، كما يمكن تقديمها صباحاً بجوار كوب من الشاي أو النسكافيه كفطار سهل وسريع، وتتبعوا معنا في المقال الآتي طريقة تحضير كيكة الفنجان.
تحضير كيكة الفنجان في المنزل
يتم تحضير كيكة الفنجان بمقادير بسيطة للغاية وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير كيكة الفنجان.
مكونات كيكة الفنجان لكل فنجان واحد
- ملعقتان كبيرتان من الطحين.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- خمسة ملاعق كبيرة من الحليب.
- ربع ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة من الزبدة السائلة.
خطوات تحضير كيكة الفنجان بالميكروويف
تعتبر كيكة الفنجان بالميكروويف من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بطريقة سهلة للغاية فلا تستغرق سوى عشرة دقائق في التحضير وإليكم في السطور الآتية الطريقة المستخدمة في تحضير كيكة الفنجان بالميكروويف.
طريقة تحضير كيكة الفنجان
- يتم الحصول على إناء صغير ثم يتم وضع فيها كلًا من الطحين والكاكاو والسكر ويتم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر والزبدة مع الاستمرار في التقليب.
- يتم إضافة الحليب بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على خليط متماسك.
- يتم وضع الخليط في كأس خاص للدخول في الميكروويف ويتم وضع الفانيليا أيضًا مع التحريك.
- يتم إدخال الكأس إلى الميكروويف على درجة حرارة عالية ويتم تركه لحين أن تنضج الكيكة بشكل كامل.
- يتم إخراج الكأس من الميكروويف ويتم تقديمه وهو ساخن أو تركه حتى يبرد حسب الرغبة.
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