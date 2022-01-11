كيكة الفنجان السهلة السريعة بمكونات بسيطة في خطوة واحدة

تعتبر كيكة الفنجان من الوصفات السهلة السريعة التي تتسم بالمذاق الشهي والطيب، فتتسم كيكة الفنجان بكونها سهلة التحضير ويتم تحضيرها بمقادير بسيطة للغاية متواجدة بشكل دائم في كل بيت، فكيكة الفنجان غير مكلفة نهائياً، ويمكن عملها وتقديمها كحلوى سريعة لأولادنا، كما يمكن تقديمها صباحاً بجوار كوب من الشاي أو النسكافيه كفطار سهل وسريع، وتتبعوا معنا في المقال الآتي طريقة تحضير كيكة الفنجان.

تحضير كيكة الفنجان في المنزل

يتم تحضير كيكة الفنجان بمقادير بسيطة للغاية وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير كيكة الفنجان.

مكونات كيكة الفنجان لكل فنجان واحد

ملعقتان كبيرتان من الطحين. ملعقتان كبيرتان من السكر. خمسة ملاعق كبيرة من الحليب. ربع ملعقة من الفانيليا. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من الزبدة السائلة.

خطوات تحضير كيكة الفنجان بالميكروويف

تعتبر كيكة الفنجان بالميكروويف من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بطريقة سهلة للغاية فلا تستغرق سوى عشرة دقائق في التحضير وإليكم في السطور الآتية الطريقة المستخدمة في تحضير كيكة الفنجان بالميكروويف.

طريقة تحضير كيكة الفنجان