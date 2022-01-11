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عمر شويل - جدة طريقة عمل البان كيك بدون بيض، يعتبر البان كيك من الأكلات الشهية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وهي من الوجبات الأمريكية التي يتم تناولها كوجبة السريعة أو يتم تناولها على وجبة الإفطار وتتميز ومذاق شهي ولذيذ بجانب أنها من الأكلات الخفيفة والتي تحتوي على العديد من العناصر الهامة التي تمد جسم الإنسان بالطاقة والنشاط اليومية التي يحتاجها خاصة أنه يتم تجهيزها مع الفواكه المفيدة لصحة الجسم، لهذا يفضل تناول البان كيك على وجبة الإفطار وبالتالي سوف نتعرف من خلال السطور التالية على طريقة عمل البان كيك بدون بيض بالمكونات والخطوات.

عمل البان كيك بدون بيض

المكونات:

2 كوب دقيق

ملعقتين سكر

ثلاث ملاعق بكينج باودر

أربع ملاعق زبدة

ملعقتين سكر

2 كوب حليب سائل

قليل من الملح

زبدة

أربع ملاعق زيت كبيرة

سل ونوتيلا للتزيين.

طريقة التحضير

يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ويتم إضافة جميع المكونات مع بعضها بدون أن يتم إضافة الزبدة وتخلط جيداً حتى تصبح متجانسة، بعد ذلك نقوم بتجهيز المقلاة ويوضع الخليط بواسطة مقدار من فنجان ويتم إضافة القليل من الزبدة ثم يوضع الخليط ويتم وضعه على الجانبين حتى يصبح لونها ذهبي قليلا، بعد ذلك يتم رفعة من على النار وتكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية، بعد ذلك يتم وضع البان كيك في أطباق التقديم وإضافة على الوجه العسل أو النوتيلا وإضافة بعض الفواكه المقطعة صغيرة ثم يتم تناولها وبالهناء والشفاء.

عمل البان كيك بدون بيض وحليب

المكونات، 2 كوب دقيق وكوب ثلث ماء وست ملاعق سكر ونصف ملعقة صغيرة ملح وأربع ملاعق بكينج باودر وخمس ملاعق زيت نباتي.

طريقة التحضير

يتم تقليب الزيت النباتي مع الماء في وعاء ثم نبدأ بإضافة الدقيق والملح والسكر والبيكنج باودر وتقلب المكونات جيداً.

بعد ذلك يتم إضافة الزيت على الدقيق مع التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم نقوم بتجهيز مقلاه على النار ونضع فيها الزبدة ثم قم بوضع مقدار فنجان صغير في المقلاة ويتم تقليبها على الجانبين حتى يصبح لونها ذهبى ثم يتم تكرار هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية ويتم وضع البان كيك في طبق التقديم ويضاف إليه شراب القيقب والفواكه المقطعة.