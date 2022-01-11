مكون سري خطير لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال 15 دقيقة مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

من الممكن لكل ربات البيوت أن تعتمدن على الطريقة القادمة والتي من خلالها بالإمكان طهي اللحم بسرعة ودون أن يأخذ الوقت الطويل على النار ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص الطهي السريع للحم، حيث تعتبر أنواع اللحم على اختلافها تعد من أكثر الأطعمة والمواد الغذائية والتي من الممكن أن يطول بقاءه على النار وهذا ما لا ترغب فيه ربات البيوت بل تتساءلن عن الوصفات والطرق السريعة لطهي الحوم وعنه نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي من تلك السطور القليلة المقبلة مع ذكر أهم مكون يسرع من طهي اللحم.

تسوية اللحوم والكوارع

اللحوم والكوارع من اليسير تحضيرهما من خلال الاستعمال لمكون ييسر جدا من الطهي لتلك النوعية من الغذاء الهامة والرئيسية ولا يمكن الاستغناء عن الفيتامينات والمعادن المتواجدة بأنواع اللحوم المختلفة حيث أن النار المستمرة والعالية بطول بقاء اللحم يغلي على النار تساعد في إهدار المعادن وتكسير الفيتامينات المفيدة والتي لا تتحمل طول البقاء على النار، وبالاستعانة بمكون السكر الأبيض سيكون من اليسير جدا على ربات البيوت الحصول السريع على وجبة من اللحم من أي نوع مطهية بشكل كامل ويكون تحضيرها سريعا ويعد السكر من الإضافات المميزة والتي ينصح بها العديد من الخبراء بفنون الطهي حيث أنه يساعد بشكل كبير في التسريع من خطوة التسوية السريعة للحم ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نعرض أهم المعلومات عن أفضل وصفات التسوية للحم من أنواعه المختلفة بما في ذلك لحم الدواجن والكوارع.

مكونات وصفة تسوية اللحم

من الممكن أن تتم التسوية للحم من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة نذكرها على هذا النحو الآتي:

اللحم أو الكوارع.

ماء مغلي.

توابل اللحم.

ملعقة من الزيت.

حبهن ولورا وكرفس ومستكة.

بصل جزر وطماطم.

طريقة التحضير للوصفة

اللحم من الممكن أن يتم طهيه من خلال التشويح للحم بشكل جيد ومن ثم توضع الماء وتضاف كل المنكهات التي تتوفر بالوصفة ويترك الخليط ليغلي جيدا ومن ثم تكون الوصفة جاهزة خلال وقت قصير