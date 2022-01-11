طريقة عمل كرات البسبوسة بخطوات سهلة وبسيطة والحصول على مذاق لذيذ ورائع

تبحث العديد من النساء وخاصة ربات البيوت عن أفضل الطرق لعمل كرات البسبوسة في المنزل حيث أن البسبوسة من الحلويات المنتشرة في كثير من الدول وتتميز بطعمها اللذيذ ورائحتها اللذيذة وهي من الحلويات المفضلة لدي جميع الكبار والصغار أيضا ويرغبون دائما في تناولها كما يجب الإشارة أن هذه الحلوى منتشرة في جميع انحاء الوطن العربي ويمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل عن طريقة مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية، تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل وكيف يمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة.

المقادير المطلوبة لعمل كرات البسبوسة

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي اشتهرت منذ زمن بعيد كرات البسبوسة ليست باهظة الثمن وبسيطة وسهلة الصنع كما أنها تشتهر بمذاقها اللذيذ وذوقها الجيد إليك مكونات كرات البسبوسة وهي:

2 كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من السمنة.

ربع كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

مقدار كوب من الزبادي.

عبوة صغيرة من القشطة.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

المكسرات حسب الرغبة للتزيين.

مقدار من الشربات.

طريقة تحضير كرات البسبوسة بكل سهولة في المنزل

ضعي دقيق السميد ورقائق جوز الهند والسكر والبيكنج باودر في وعاء عميق.

تُمزج جميع المكونات ثم يُضاف إليها السمن واللبن والكريمة حتى تصبح سميكة.

دهن صينية خبز مناسبة بالزيت ثم ضعي الزبدة بداخلها وضعي البسبوسة على شكل قطع.

نضع كرات البسبوسة في الفرن على حرارة 180 درجة.

أخرج الصينية بعد أن تتحول إلى اللون البني الذهبي.

بعد اكتمال التسوية يتم وضع الشربات فوقها وتركها تبرد تماما.

طريقة عمل الشربات

المكونات

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير الشربات

ضع السكر والماء وعصير الليمون وماء الورد في قدر على النار حتى الغليان.

أطفئي النار عندما يصبح المزيج لزجًا قليلًا.

نتركها تبرد جيداً حتى نتمكن من وضعها على صينية البسبوسة.

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