ضاع عمرنا بنقور الباذنجان غلط.. فكرة جبارة لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 3 كيلو في دقائق

الكوسة والباذنجان من أهم المكونات التي تعد أساسية لعمل أصناف الخضار المشكل المميزة والتي تعتبر من اهم أنواع الخضار الذي يكون من اليسير عمل المحاشي المشكلة ذات الطعم المميز من خلالهم ومن أهم الخطوات التي تسعى ربات البيوت لمعرفة الطريقة السريعة لها هي مرحلة التقوير للخضار وإفراغ ما بداخل الثمار ليحل محله الخليط من الأرز أو خليط من اللحم المعصج، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص كيفية التقوير وفي منتهى السرعة لهذا النوع من الخضار حتى يكون صالح لأن يتم حشوه بسرعة.

تقوير الباذنجان والكوسا

أسرع الوسائل التي من خلالها من الممكن أن يتم التقوير للكوسة والباذنجان هي تلك الطرق التي يمون الاعتماد فيها على مختلف أنواع الأدوات الخاصة بالمائدة مثل سكين المائدة وشوكة التناول للطعام والملعقة ومن الممكن الاعتماد أيضا على استعمال قطاعة التفاح، وأهم الطرق التي من الممكن أن تساعد على التحضير للخضار وتقويره بسرعة طريقة السكين.

تقوير الباذنجان والكوسة بالسكين

السكين أداة متميزة لا يقتصر الدور الخاص بها على الاستعمال في التقشير والتقطيع فقط بل من الممكن الاعتماد عليها في التقوير السريع للخضار وهذا ما يعد ممتاز في الحصول على المحاشي السريعة من الخضار المشكل، ومن الممكن أن يتم تجهيز الخضار مع التقشير والتنظيف الجيد له ومن ثم بدأ اللف بالسكين بداخل الثمرة وهذا ما يستهدف أن تكون الثمرة مفرغة تماما وخالية من أي لب في الداخل، وبالنسبة للسكين فمن المفضل استعمال السكين لقصير بالنصل الرفيع حتى يكون قادر على أن يخترق الثمرة ويؤدي عمل المقوار بل ويكون أسرع منه كثيرا.

تقوير الباذنجان والكوسة باستعمال قطاعة التفاح

استخدام قطاعة التفاح من أكثر الطرق التي تساعد ربات البيوت في الإنجاز لمرحلة التقوير لشتى أنواع الخضر المراد إفراغه من اللب وفقط علينا بعد إعداد الخضار وتقشيره وغسله أن نحضر القطاعة ونقوم بإدخالها لتأخذ كل ما يتواجد بداخل الثمرة وتخرج به على مرحلة واحدة وتعد تلك أسرع الطرق المتبعة للتقوير.