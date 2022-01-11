نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك فطائر البروكلي اللذيذة أحلى وجبة مغذية قدميها لعائلتك في المقال التالي
فطائر البروكلي ، من الفطائر اللذيذة التي لا تسمع عنها أغلب الناس، فهي وجبة صحية متكاملة العناصر الغذائية، ويمكن لجميع الأمهات تقديمها للأسرة كوجبة عشاء خفيفة وسريعة، وهى من الأطعمة التي تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة التي تبعث منها أثناء الطهي، وهى فطائر بسيطة وطريقة تحضيرها في المنزل لا تكلفنا وقت طويل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر البروكلي اللذيذة أحلى وجبة عشاء اقتصادية وسريعة تقديمها لأطفالك بكل سهولة بالمنزل.
مكونات فطائر البروكلي
تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٤ أكواب من الدقيق.
- ملعقتين من السكر.
- ٢ كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الزيت.
- كوب جبنة ريكوتا.
- كوب من البروكلي المسلوق.
- نصف كوب من السبانخ المفروم.
- ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.
- بيضة مخفوقة.
- سمسم للتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البروكلي اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق، والملح، والسكر، والخميرة، ونقلبهم مع بعض جيداً.
- ثم نقوم بتشغيل العجان ونضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية.
- ثم نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح لدينا عجينة ناعمة.
- نغطي العجين لمدة ربع ساعة حتى يتضاعف حجمه جيداً، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها ترتاح.
طريقة حشو فطائر البروكلي
سوف نتعرف على أبسط طريقة لحشو الفطائر وهى كالتالي:-
- نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم ونضع بها السبانخ ونقلب باستمرار حتى تذبل تماماً.
- نرفع الطاسة من على النار ونتركه حتى تبرد، ثم نضيف البروكلي، والجبنة ونقلبهم مع بعض جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط متماسك.
- نحضر قطع العجين ونقوم بفردها على شكل دوائر متوسطة الحجم.
- ثم نضع في منتصف دوائر العجين ملعقة كبيرة من خليط البروكلي حتى تنتهي كمية العجين تماماً.
- نقوم بغلق العجين من الأطراف حتى يصبح مثل الدائرة، ثم نرص الفطائر على صينية كبيرة مدهونة بقليل من الزيت.
- ثم نقوم بالضغط على الفطائر حتى تأخذ شكل الدائرة، نغطي الصينية بقطعة قماش نظيفة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى يتضاعف حجم العجين مرة أخرى.
- نقوم بدهن وجه الفطائر بالبيض المخفوق، ثم يرش بالسمسم.
- ثم نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقدمها بألف صحة وهنا.
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