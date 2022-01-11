اصنعي بنفسك فطائر البروكلي اللذيذة أحلى وجبة مغذية قدميها لعائلتك

فطائر البروكلي ، من الفطائر اللذيذة التي لا تسمع عنها أغلب الناس، فهي وجبة صحية متكاملة العناصر الغذائية، ويمكن لجميع الأمهات تقديمها للأسرة كوجبة عشاء خفيفة وسريعة، وهى من الأطعمة التي تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة التي تبعث منها أثناء الطهي، وهى فطائر بسيطة وطريقة تحضيرها في المنزل لا تكلفنا وقت طويل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر البروكلي اللذيذة أحلى وجبة عشاء اقتصادية وسريعة تقديمها لأطفالك بكل سهولة بالمنزل.

مكونات فطائر البروكلي

تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٤ أكواب من الدقيق.

ملعقتين من السكر.

٢ كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

كوب جبنة ريكوتا.

كوب من البروكلي المسلوق.

نصف كوب من السبانخ المفروم.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

بيضة مخفوقة.

سمسم للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البروكلي اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق، والملح، والسكر، والخميرة، ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بتشغيل العجان ونضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية. ثم نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح لدينا عجينة ناعمة. نغطي العجين لمدة ربع ساعة حتى يتضاعف حجمه جيداً، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها ترتاح.

طريقة حشو فطائر البروكلي

سوف نتعرف على أبسط طريقة لحشو الفطائر وهى كالتالي:-