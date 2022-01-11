طريقة عمل ام على اللذيذة والشهية بالرقاق او التوست عدة وصفات متنوعة

تعتبر أم علي من وصفات الحلويات اللذيذة والشهية والمميزة والتى يمكن إعداده بعدة طرق مختلفة وشهية. واصبحن حلوى أم على من الحلويات المنتشرة فى مصر والوطن العربى. وتعتبر طريقة ام على من الوصفات السهلة والتى يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر. ويمكن اعداد ام على بالتوست او الجلاش او الرقاق أو الباف باسترى وتناسب حلوى ام علي جميع الاذواق. وتتميز ام على بالقيمة الغذائية العالية والمفيدة جدا لصحة الانسان. وسوف نوضح فى الخطوات التالية عدة طرق لعمل أم علي.حيث يبحث الكثير من الأمهات وربات البيوت عن افضل طرق لعمل ام على.

طريقة عمل ام على بخبز التوست

مكونات ام على بالتوست

2 باكيت توست البيض.

لتر ونصف من الحليب السائل.

علبتان من الحليب المكثف المحلى.

ملعقة كبيرة من القرفة.

كوب ونصف من الكريمة.او القشطة حسب الرغبة.

نصف كوب من جوز الهند.

ثم نصف كوب من الزبيب.

ايضا نصف كوب من الفستق الحلبي.

طريقة التحضير والتجهيز

ازاله اطراف خبز التوست بالسكين.

تقطيع خبز التوست إلى مكعبات صغيرة.

تحميص خبز التوست فى صينية فى الفرن.

تسخين الحليب والحليب المكثف فى وعاء على النار ثم اضافة القرفة المطحونة وكريمة الحلويات السائلة .

التقليب حتى يغلى الخليط نحضر اطباق الفرن او قالب البيروكس ونضع التوست المحمص فيها ثم نسكب خليط الحليب فوقها.

تزيين الاطباق بجوز الهند والزبيب والفستق الحلبي ثم ادخالها الفرن بعد تسخينه على 180 درجة لمدة عشرين دقيقة.

نخرج اطباق ام على من الفرن وتترك لتبرد ثم تقدم بعد ذلك وبصحة وعافية.

طريقة عمل ام على بالرقاق الناشف

مكونات ام على بالرقاق

كيلو من الرقاق الناشف.

لترين من الحليب.

خمس ملاعق من الزبدة او السمنة.

كوب من القشطة أو الكريمة حسب الرغبة.

ثم كوب من السكر.

نصف كوب من الفستق الحلبي.

ثم نصف كوب من المكسرات المشكلة.

نصف كوب من الزبيب.

مع نصف كوب من جوز الهند.

طريقة التحضير والتجهيز لعمل ام على بالرقاق