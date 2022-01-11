طريقة عمل الوافل الهش بالنوتيلا والفواكه في المنزل بكل سهولة

الوافل يعد واحد من الوصفات الأوروبية الأكثر شهرة والذي يرجع أصله إلى المطبخ البلجيكي، وبعد ذلك امتدت شهرة الوافل لتمتد إلى كافة أنحاء أوروبا ثم بعد ذلك وصلت إلينا في الوطن العربي، ويعتبر الوفد واحد من أكثر الحلويات التي يتم تناولها بكثرة في وجبة الإفطار، وذلك لكونه وجبة خفيفة على المعدة من ناحية ومن ناحية أخرى يحتوي على البروتين بفضل على الحليب، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الوافل الهش بالنوتيلا والفواكه.

مكونات عجينة الوافل الهش

3 بيضات.

واحد كوب ونصف من الدقيق.

مقدار كوب ونصف من اللبن السائل.

2 ملعقة من الباكينج باودر.

سوف نحتاج أيضاً ملعقة واحدة من بيكربونات الصودا.

2 ملعقة من الزبدة.

رشة ملح.

ملعقة واحدة من السكر.

أسهل طريقة لتحضير الوافل الهش