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عمر شويل - جدة طريقة عمل الوافل الهش بالنوتيلا والفواكه في المنزل بكل سهولة - ثقفني
الوافل يعد واحد من الوصفات الأوروبية الأكثر شهرة والذي يرجع أصله إلى المطبخ البلجيكي، وبعد ذلك امتدت شهرة الوافل لتمتد إلى كافة أنحاء أوروبا ثم بعد ذلك وصلت إلينا في الوطن العربي، ويعتبر الوفد واحد من أكثر الحلويات التي يتم تناولها بكثرة في وجبة الإفطار، وذلك لكونه وجبة خفيفة على المعدة من ناحية ومن ناحية أخرى يحتوي على البروتين بفضل على الحليب، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الوافل الهش بالنوتيلا والفواكه.
مكونات عجينة الوافل الهش
- 3 بيضات.
- واحد كوب ونصف من الدقيق.
- مقدار كوب ونصف من اللبن السائل.
- 2 ملعقة من الباكينج باودر.
- سوف نحتاج أيضاً ملعقة واحدة من بيكربونات الصودا.
- 2 ملعقة من الزبدة.
- رشة ملح.
- ملعقة واحدة من السكر.
أسهل طريقة لتحضير الوافل الهش
- نقوم أول شي بخفق البيض بشكل جيد، وذلك باستخدام الخلّاط الكهربائي أو مضرب البيض الكهربائي.
- نضيف الحليب بشكل تدريجي، مع ضرورة متابعة عملية خفق البيض مع الحليب.
- سوف نضيف السكر، وبعد ذلك نقوم بإضافة كميّة الزبدة التي لدينا، ولابد أن تختلط كافة المكوّنات معاً بشكل جيد.
- عقب الانتهاء من مزج كافة المكونات بعضها البعض بشكل جيد، نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط.
- كما نضيف البيكنج باودر وكذلك نضيف بيكربونات الصودا وأيضًا بشكل تدريجي.
- يتم متابعة عملية الخفق لكافة المكونات.
- تسخن ماكينة الوافل، ثم تدهن بالقليل من الزبدة، وذلك حتى لا يلتصق العجين بها.
- نقوم بسكب الخليط على الماكينة.
- يترك حتى النضج، وذلك لحوالي ثلاث دقائق.
- بعد ذلك نخرج الوافل من الماكينة، ولكن برفق، حتى لا تنكسّر.
- من الممكن أن يقدم الوافل مع العسل الذي نضيفه على الوجه.
- كما من الممكن أن نقدّمه مع الشوكولاتة أو مربى الفراولة اللذيذة.
- يمكن أيضاً أن يقدم مع الفواكه المعلّبة أو حتى الفواكه الطازجة.
- ويمكن أن نزيّن الوافل باستخدام الكريمة أو تزين بالقشطة.
- يمكن إضافة أي من أنواع المكسّرات إليه.
- يتم رش السكّر المطحون فوق الوافل.
- كما من الممكن أن نضيف مسحوق الشيكولاته إلى عجينة الوافل أثناء تحضيرها، وذلك حتى يصبح وافل بنكهة الشوكولاتة.
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