طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة بالفانيليا في المنزل

تعتبر الكيكة الإسفنجية من الكيكة السهلة والشهية واللذيذة وتعتبر من أفضل أنواع الحلويات لأنها سهلة التحضير وغير مكلفة وتحتاج كل المناسبات والحفلات لعمل الكيكة الإسفنجية وتعد من ألذ وأشهى الوصفات السريعة التي يحبها الأطفال وتسهل على كل أم صنعها داخل المنزل لتكون وجبة سريعة لسد الجوع بين الوجبات الأساسية وتحتوي الكيكة الإسفنجية على الكثير من المكونات الغذائية المفيدة وخاصة للأطفال وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل الكيكة الإسفنجية البسيطة.

مكونات عمل الكيكة الإسفنجية بالفانيليا

كوبين من الدقيق

أربع بيضات في درجة حرارة الغرفة

نصف كوب من الزيت

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

بشر ليمونة

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ثلاثة أرباع كوب من السكر

ثلاثة أرباع كوب من اللبن وملعقة صغيرة من الخل ونتركها جانبا حتى يتخثر.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالفانيليا

نقوم بتحليل الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح.

نقوم بخفق البيض مع السكر حتى يتكاثف ويفتح لونه ونضيف الفانيليا له وبشر الليمون ثم نسكب الزيت أثناء الخفق حتى نحصل على مزيج.

نضيف الدقيق قليلا معا اللبن حتى تنتهي الكميتين مع التأكد من عدم وجود كتل دقيق.

نقوم بدهن القالب بالطحينة ونقوم بتشغيل الفرن من الأسفل قبلها بخمس عشرة دقيقة على درجة حرارة 160°.

بعد ذلك نقوم بفتح الفرن واختبار درجة النضج بإستخدام خلة أسنان ويمكن تركها في الفرن حتى تجف من الأعلى للمحافظة على لونها الفاتح.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها في مكان دافئ لمدة عشرين دقيقة ونقوم بتقديمها.

يمكن إدخالها في الثلاجة وتقسيمها إلى قسمين وتزيينها من المنتصف بالكريمة أو الشوكولاتة وتغليفها بالكريمة من الخارج وصوص الشوكولاتة.

سر نجاح الكيكة الإسفنجية