نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيب المبكر أسبابه وطرق معالجته وكيفية الوقاية من ظهور الشعر الأبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشيب المبكر أسبابه وطرق معالجته والوقاية منه هو تغير لون الشعر من الأسود إلى الرمادي في سن صغير وقد يكون ذلك نتيجة لعوامل وراثية أو نقص بعض الفيتامينات أو الإصابة ببعض الأمراض مثل فقر الدم واضطرابات الغدة الدرقية، وكثير من الفتيات المراهقات قد يصابون بالشعر الأبيض وهذا قد يصيبهم بالاكتئاب أو الحزن، لذلك سنتعرف سويًا على أسباب ظهور الشعر الأبيض وطرق علاجه وكيفية الوقاية للحد من ظهوره في سن مبكر.

أسباب ظهور شيب الشعر

يتعلق ظهور الشيب المبكر بالهرمونات إلى حد كبير، فإذا كان والدك وأجدادك قد شابوا في سن الشيخوخة الطبيعي سيكون من المحتمل جدًا أن يظهر الشعر الأبيض لديك متأخراً، ولكن إذا كانوا قد شابوا في عُمر صغير فسوف تكون أنت كذلك أيضًا.، ومن الأسباب التي تُسبب ذلك الأمراض الهرمونية أو النقص في العناصر الغذائية بالإضافة إلى الضغوط النفسية الشديدة والتوتر والإجهاد، لأن الضغوط الشديدة تقلل وتقلص الخلايا الجذعية التي تكون مسؤولة عن لون الشعر، وهذا السبب يفسر العلاقة بين الضغوط النفسية والحزن الشديد وبين وارتفاع نسبة الشعر الأبيض.

طرق معالجة الشيب والشعر الأبيض

هناك العديد من الطرق التي تعالج الشعر الأبيض وسوف نذكر أفضلها.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لعلاج الشعر الأبيض

يمكنك تناول الكثير من الأطعمة المفيدة والغنية بفيتامين بي، والتي يمكنك الحصول عليها من الدواجن واللحوم والحبوب الغذائية، كما يمكنك تناول المكملات الغذائية.

صبغ الشعر للتخلص من الشيب والشعر الأبيض

فهذه الطريقة هي طريقة مؤقتة لإخفاء الشعر الأبيض،

يمكنك صبغ الشعر باللون الذي تريده ولن يستغرق الأمر منك سوى بضع دقائق.

استخدام الأعشاب لعلاج الشعر الأبيض

هناك بعض الأعشاب التي تعالج الشعر الأبيض الذي يصيبك من أسباب غير وراثية،

ومن أفضل هذه الأعشاب الحناء وهي عشبه طبيعية مفيدة للشعر وهي شبيهه لصبغه الشعر ولكنها طبيعية وليست كيميائية مثلها.



و يمكن علاج الشيب المبكر باستخدام أوراق الكاري وذلك يكون عن طريق

وضع ربع كوب من اللبن مع أوراق الكاري، ثم يخلط المزيج معًا ويوضع على الشعر لمدة 30 دقيقة، وتكرر هذه ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على النتائج التي تريدها.

طرق للتقليل من الإصابة بالشيب المبكر

يمكن التقليل من الإصابة بالشعر الأبيض والشيب أو على الأقل تأخيره قليلًا عن طريق عدة طرق

من أهم طرق التخلص من الشعر الأبيض معالجة الاضطرابات الهرمونية التي تُصيبك،

والحصول على تغذية صحية مناسبة توفر جميع الفيتامينات اللازمة

مع ضرورة وجود حمض الفوليك وهو الذي يحافظ على اللون الطبيعي للشعر لفترة أطول، ومن الضروري أيضًا تقليل الضغوط النفسية.