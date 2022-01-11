حلى المهلبية بالموز والمكسرات اللذيذة حضريها لعائلتك بأبسط المكونات

حلى المهلبية بالموز والمكسرات، حلى المهلبية من الحلويات اللذيذة والسريعة التي يفضلها الكثيرين وخاصة الأطفال، فهي مفيدة للغاية لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والأحماض الدهنية المهمة لصحة الجسم، ويمكن استخدام المهلبية في حشو الكثير من الحلويات الشرقية والغربية منها الكنافة والجلاش، ومن خلال المقال التالي نقدم لكم طريقة تحضير حلى المهلبية بالموز والمكسرات.

حلى المهلبية بالموز والمكسرات

المكونات

لتر من الحليب السائل الدافئ.

كوب من دقيق النشا.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من المكسرات المجروشة بأنواعها.

حبتان من الموز المقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من بودرة الفانيليا.

خطوات التحضير

تسخين الحليب في قدر على النار حتى تمام الغليان، ثم يتم إضافة النشا والسكر فوقه.

مزج المكونات مع بعضها جيداً مع إضافة الفانيليا للحصول على قوام كريمي متماسك وناعم.

رفع المهلبية عن النار ثم تسكب نصفها في كاسات التقديم، ثم يتم إضافة الموز المقطع فوقها.

إضافة طبقة أخرى من المهلبية فوق الموز، ثم يتم تزيينها بالمكسرات والموز المتبقي.

وضع كاسات المهلبية بالموز والمكسرات في الثلاجة وتقدم باردة.

طريقة عمل المهلبية بالموز والمكسرات والبسكويت

وهذه طريقة أخرى لتحضير المهلبية بطبقات الموز والبسكويت والمكسرات:

المكونات

كوبان من البسكويت السادة.

لتر من اللبن السائل الدافئ.

ربع كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من دقيق النشا.

أربعة حبات من الموز المقطع.

كوب من الفستق الحلبي.

نصف كوب من القشطة.

نصف كوب من الكريمة الحامضة.

ظرف من الكريم كراميل.

خطوات التحضير