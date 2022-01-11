نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على أصولها وبالمقادير المظبوطة اعملي المدلعة بكل تكاتها وأسرارها بطريقة محلات حلويات طنطا في المقال التالي
تعتبر المدلعة نوع من أنواع الحلويات التي يمكن عملها بطريقة بسيطة وسهلة حيث يعتبر هذا النوع من الحلويات خليط من مجموعة الحلويات التي يمكن إضافتها مع بعضها للحصول على أطعم متجانسة منها بالإضافة إلى بعض الإضافات الأخري التي يمكن إضافتها عليها مثل إضافة الشيكولاتة و الكريمة عليها حتي تعطي لها طعم ألذ وأجمل ، وتعتبر المدلعة من الحلويات التي لا يمكننا تناول كمية كبيرة منها لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تعمل على الضرر الكبير للجسم حيث أنها تتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ وبطريقة سريعة بالإضافة إلى مرض السكر الناتح من هذه الحلويات التي تمثل خطرا كبيرا على الجسم.
ويجب علينا أن نتناول منها قدرا معقول على مدار اليوم حتى نعطي الجسم القدر الذي يحتاجه من الحلويات يوميا ، ويمكن عمل المدلعة بالعديد من الطرق والمكونات حيث تعتبر أفضل طريقة لعمل المدلعة هي عملها بإضافة البسبوسة مع الكناقة مع الشيكولاتة مع الكريمة وبعض الفواكه ، وتعتبر هذه الطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى شرائها من محلات الحلويات التي تعمل على بيعها بأغلى الأسعار وبكميات قليلة جدا على الرغم من أننا إذا تمت مقارنة بين عمل هذه المدلعة في المنزل وعند شرائها من محلات الحلويات نجد ان تكلفة عملها في المنزل أقل من تكلفتها عند شرائها من هذه المحلات بالإضافة إلى طعمها اللذيذ والتحكم في كمية الإضافات والفواكه المضافة ، وتوجد لدينا طريقة سحرية لعمل المدلعة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبدون تكلفة وذات طعم لذيذ وشهي وجذاب يجعلكى تستغنين عن شرائها من محلات الحلويات الخارجية .
مكونات عمل المدلعة
- كمية من الكنافة المحمصة .
- كمية من البسبوسة الناضجة.
- كوبان إثنان فقط من الشيكولاتة.
- كوبان إثنان فقط من الكريمة البيضاء.
- كمية من الفواكة مثل الفراولة والمانجو والموز والتفاح وغيرها من الفواكه الأخرى على حسب رغبتك بتناولها.
طريقة التحضير
- أحضري كمية من الكنافة ثم قومي بتفتيتها جيدا في صينية واسعة ثم ضعي في هذه الصينية كمية من السمنة وضعيها على النار وعليكي بتقليبها جيدا حتى تأخذ اللون البني وتصبح مقرمشة بعد ذلك أرفعيها من على النار وأتركيها جانبا.
- بعد ذلك قومي بتحضير الشربات عن طريق تحضير إناء وضعي به كمية من السكر مع كمية من الماء مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب هذه المكونات على نار هادئة حتي تتمكني من الحصول على قوام كثيف بعد ذلك أرفعيها من على النار وقومي بسقي الكنافة التي قومنا بتحميصها بكمية من الشربات وأتركي الكمية الأخري للبسبوسة.
بعد ذلك عليكي بتحضير البسبوسة عن طريق تحضير وعاء عميق وضعي به عبوة من البسبوسة مع عبوة من الزبادي مع البيكنج بودر مع كوب واحد من السمنة وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها حتي تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة بعد ذلك أحضري صينية وضعي بها خليط البسبوسة وقومي بإدخالها في الفرن وأتركيها في الفرن حتي تنضج بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن وقومي بسقيها بكمية الشربات المتبقية.
- بعد ذلك عليكي بتحضير طبق واسع ومفلطح وضعي به كمية من الكنافة المحمصة وضعي عليها كمية من الشيكولاتة وضعي عليها كمية من البسبوسة بعد عجنها وقومي بالضغط علي هذه المكونات جيدا ثم ضيفي إليهما مجموعة من خليط الفراولة والمانجو والموز والتفاح بعد تقطيعها تقطيع متساوي ثم ضيفي إليهما كمية من الكريمة البيضاء ثم ضعي عليها كمية أخرى من الكنافة بعد ذلك الشيكولاتة ثم البسبوسة ثم قطع خليط الفواكه بعد ذلك الكريمة البيضاء.
- عليكي بتكرار نفس هذه الخطوات حتى نفاذ الكمية المتاحة ثم نضعها في الثلاجة بعد ذلك لمدة خمسة عشر دقيقة ثم تصبح بعد ذلك جاهزة لتناولها بطعم لذيذ.
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