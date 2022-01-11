على أصولها وبالمقادير المظبوطة اعملي المدلعة بكل تكاتها وأسرارها بطريقة محلات حلويات طنطا

تعتبر المدلعة نوع من أنواع الحلويات التي يمكن عملها بطريقة بسيطة وسهلة حيث يعتبر هذا النوع من الحلويات خليط من مجموعة الحلويات التي يمكن إضافتها مع بعضها للحصول على أطعم متجانسة منها بالإضافة إلى بعض الإضافات الأخري التي يمكن إضافتها عليها مثل إضافة الشيكولاتة و الكريمة عليها حتي تعطي لها طعم ألذ وأجمل ، وتعتبر المدلعة من الحلويات التي لا يمكننا تناول كمية كبيرة منها لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تعمل على الضرر الكبير للجسم حيث أنها تتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ وبطريقة سريعة بالإضافة إلى مرض السكر الناتح من هذه الحلويات التي تمثل خطرا كبيرا على الجسم.

ويجب علينا أن نتناول منها قدرا معقول على مدار اليوم حتى نعطي الجسم القدر الذي يحتاجه من الحلويات يوميا ، ويمكن عمل المدلعة بالعديد من الطرق والمكونات حيث تعتبر أفضل طريقة لعمل المدلعة هي عملها بإضافة البسبوسة مع الكناقة مع الشيكولاتة مع الكريمة وبعض الفواكه ، وتعتبر هذه الطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى شرائها من محلات الحلويات التي تعمل على بيعها بأغلى الأسعار وبكميات قليلة جدا على الرغم من أننا إذا تمت مقارنة بين عمل هذه المدلعة في المنزل وعند شرائها من محلات الحلويات نجد ان تكلفة عملها في المنزل أقل من تكلفتها عند شرائها من هذه المحلات بالإضافة إلى طعمها اللذيذ والتحكم في كمية الإضافات والفواكه المضافة ، وتوجد لدينا طريقة سحرية لعمل المدلعة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبدون تكلفة وذات طعم لذيذ وشهي وجذاب يجعلكى تستغنين عن شرائها من محلات الحلويات الخارجية .

مكونات عمل المدلعة

كمية من الكنافة المحمصة .

كمية من البسبوسة الناضجة.

كوبان إثنان فقط من الشيكولاتة.

كوبان إثنان فقط من الكريمة البيضاء.

كمية من الفواكة مثل الفراولة والمانجو والموز والتفاح وغيرها من الفواكه الأخرى على حسب رغبتك بتناولها.

طريقة التحضير