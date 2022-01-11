لازم تجربيها..طريقة عمل السمنة البلدي الفلاحي المرملة في البيت بكوب حليب بنفس قوام وطعم الجاهزة

من الممكن أن نقوم بتحضير مكون السمنة البلدي وبكل سهولة من خلال خطوات بسيطة وتلك الخطوات تساعد في الحصول على السمن البلدي والذي يعد من بين أهم المكونات التي يسهل التحضير المنزلي لها إذ تعتبر من الدهنيات الهامة والتي تعد مطلوبة في إعداد الكثير من الوجبات والتي من بينها أنواع الحلويات الشرقي كالبسبوسة والكنافة ومن السهل الحصول على السمن البلدي من مكون الحليب الدسم وتعتبر الوصفة متاحة المقادير وهذا ما نتابعه عبر الآتي معه بيان خطوات بسيطة للتحضير لمكون السمن البلدي.

طريقة عمل السمنة البلدي في البيت

الطريقة التي تساعدنا في التحضير للسمن البلدي نتعرف عليها حيث تعتبر الوصفة سهلة الإعداد ومن الممكن أن يتم تحضيرها بالاستعانة بالمكونات التالية:

مكونات عمل السمن البلدي:

كيلو من القشطة البلدي.

ذرة من الملح.

وعاء ملائم.

مكعبات الثلج.

طريقة التحضير لوصفة السمن البلدي

السمن البلدي من الممكن تحضيره من خلال أن يتم وضع مكون القشطة البلدي في وعاء مناسب ونبدأ في الخفق وبشكل سريع للحصول على اللبن مفصول ويتم قطع الدهون من سوائل القشطة، ومن خلال الخفق المستمر تزيد نسبة فصل الزبد الفلاحي بكل سهولة ومن ثم نبدأ في تجميعها وكلما ازداد الثلج كلما زادت النسبة المفصولة من الزبد عن السائل ولا بد من تصفية الزبد تماما وتخليصها من السوائل ومن ثم تصبح تلك الكتل والدهون المتجمعة سهلة الاستخدام بعد ذلك حيث يمكن تذويبها على النار وبوضعها في قدر على النار تذوب الزبد، ولا بد من وضعها القدر المناسب من الوقت للحصول على السمن البلدي وعدم حرق قاع القدر وهذا ما قد يؤثر بالسلب على مذاق السمن البلدي المنتج، ومن خلال تلك الخطوات السابقة نحصل على السمن البلدي جاهز تماما للاستعمال ومن الممكن أن نبدأ في تبريده فور الحصول عليه ويعبأ بالبرطمان المناسب ومن المفضل تركه ليتجمد حتى يسهل استعماله ومن الممكن حفظه بالمطبخ ومن المفضل حفظه بالثلاجة وهو بذلك جاهز للإدخال بمختلف الوصفات المطلوب فيها نكهة السمن الطبيعي.