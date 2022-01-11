كوبين من السمنة حضري كمية من المبسوس اللذيذ في المنزل بكل سهولة

المبسوس ، تعتبر من الحلويات والمعجنات التي تذوب في الفم ويحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكثير، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيره وتكون غير مكلفة لعملها، ويمكن عملها سادة أو محشوة بالملبن أو المكسرات وغيرها، وتعتبر من الحلويات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المبسوس اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المبسوس

يتكون المبسوس من بعض المكونات التي تجعله يذوب في الفم وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق الخاص بالحلويات.

نصف كيلو من السمنة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة كبيرة من المحال المحمص.

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

٤ فصوص مستكة حسب الرغبة.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم.

كوب إلا ربع ماء دافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المبسوس أو الكعك الناعم اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

نقوم بنخل الدقيق جيداً ونضيف إليه ملعقة من السكر والبيكنج بودر والسمسم ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم في كوب إلا ربع من الماء الدافئ نضيف ملعقة من السكر والخميرة ونتركهم يتفاعلوا. قومي يتحمص المحلب والسمسم ونقلب جيداً ونتركه حتى يبرد ثم نطحنهم ناعم في الكبة مع المستكه ونضيفهم الي الدقيق. ثم نقوم بتسخين السمنة حتي تصبح دافئ ونضيفها على الدقيق ونقلب المكونات جيداً حتى تتشرب كل الدقيق. نضيف بعد ذلك الخميرة بالماء ونعجن المكونات جيداً حتى تتداخل المكونات معاً ونتركه لمدة نصف ساعة. نقوم بتقطيع العجينة ونشكلها كما تحبي ونرصها في الصينية. قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن. ندخل الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونرش عليها السكر البودرة ونضعها في طبق التقديم ثم تقدم بالهنا والشفا.

سر نجاح المبسوس

يجب أن تكون السمنة ساخنة قبل وضعها على الطحين بحيث تصل إلي درجة الغليان لكي ينجح الكعك، يجب استخدام المقادير والكميات المضبوطة حتي لا يختلف طعم الكعك ويكون غير مضمون، يجب قبل فعل اي شيء اختبار الخميرة جيداً في نصف كوب من الماء الدافئ وملعقة صغيرة من السكر إذا حدث تفاعل نقوم بوضعها على الطحين.

فوائد الحلويات

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الحلويات للجسم وهي كالآتي:-