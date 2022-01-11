أسهل طريقة بان كيك بالشيكولاتة والعسل pancake سريعة للفطار مش هتشتري تاني

طريقة بان كيك بالعسل ، بعض الأطفال يحبون تناول وجبات خفيفة على الإفطار والعشاء، لذلك تقوم الأمهات بعمل بان كيك سهل وسريع، كما أن الأمهات يبدعون في طريقة عمله، فمن الممكن أن يضيفوا إليه المزيد من الشيكولاتة أو العسل لأنهم من الأشياء التي يحب الأطفال تناولها بكثرة، كما أنها تعطي مذاقاً رائعاً عند إضافتها إلى البان كيك وتشبه إلى حد كبير طريقة الكيكة العادية، وفي المقال سنصف إليكي طريقة عمله بسرعة وبمكونات بسيطة.

طريقة بان كيك بالشيكولاتة والعسل

قومي بصنع بان كيك لذيذ بالشوكولاتة والعسل، وإجعلي أطفالك يطلبونه منك دائماً وتقوم أفخم المطاعم بتحضيرها في الفطار وتفضل الأمهات تجهيز الوجبات في المنازل أفضل شرائها بالخارج، وإليك الطريقة فيما يلي:

مكونات عمل البان كيك بالشوكولاته والعسل

نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودر الأبيض.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

حبة من البيض الأحمر بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الذرة النقي.

ثلث كوب من عسل النحل.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة اللينة.

شيكولاتة خام.

ملعقتان من الكاكاو الخام.

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدام

بولة لخلط مكونات البان كيك.

طريقة تحضير بان كيك