أسهل طريقة بان كيك بالشيكولاتة والعسل pancake سريعة للفطار مش هتشتري تاني

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طريقة بان كيك بالعسل ، بعض الأطفال يحبون تناول وجبات خفيفة على الإفطار والعشاء، لذلك تقوم الأمهات بعمل بان كيك سهل وسريع، كما أن الأمهات يبدعون في طريقة عمله، فمن الممكن أن يضيفوا إليه المزيد من الشيكولاتة أو العسل لأنهم من الأشياء التي يحب الأطفال تناولها بكثرة، كما أنها تعطي مذاقاً رائعاً عند إضافتها إلى البان كيك وتشبه إلى حد كبير طريقة الكيكة العادية، وفي المقال سنصف إليكي طريقة عمله بسرعة وبمكونات بسيطة.
طريقة بان كيك بالشيكولاتة والعسل
قومي بصنع بان كيك لذيذ بالشوكولاتة والعسل، وإجعلي أطفالك يطلبونه منك دائماً وتقوم أفخم المطاعم بتحضيرها في الفطار وتفضل الأمهات تجهيز الوجبات في المنازل أفضل شرائها بالخارج، وإليك الطريقة فيما يلي:
مكونات عمل البان كيك بالشوكولاته والعسل
- نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من السكر البودر الأبيض.
- نصف ملعقة من البيكنج صودا.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- حبة من البيض الأحمر بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة كبيرة من زيت الذرة النقي.
- ثلث كوب من عسل النحل.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة اللينة.
- شيكولاتة خام.
- ملعقتان من الكاكاو الخام.
- كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدام
- بولة لخلط مكونات البان كيك.
طريقة تحضير بان كيك
- في البولة قومي بوضع الدقيق بعد أن تقومي بنخله جيداً.
- قومي بوضع ملعقتي الكاكاو الخام.
- أضيفي ملح الطعام إليه.
- إخلطي المكونين جيداً، ثم قومي بوضع البيكنج صودا، وقلبيهم جيداً.
- أضيفي إليهم البيكنج بودر، وقلبي مرة أخرى.
- في طبق صغير قومي بوضع البيضة، وقومي بخفقها جيداً بإستخدام المضرب اليدوي.
- أضيفي إليها السكر الناعم، وإخفقيهم مرة أخرى حتى يصبح اللون أبيض.
- إسكبي اللبن الحليب الدافئ إليه مع إستمرار الخفق.
- قومي بإضافة الخل الأبيض، وإخلطيهم جيداً.
- الآن أصبح العجين جاهز.
- قومي بتسخين طاسة صغيرة جيداً.
- إستخدمي فرشاة لدهن الطاسة بالزيت.
- قومي بأخذ كبشة من العجين، وضعيها في الزيت بعد تسخينه، وإجعلي النار هادئة.
- إنتظري حتى تجدي فقاقيع في العجينة من الأعلى، وإقلبيها على الجهة الأخرى لبضع ثواني.
- أكملى باقي الكمية بنفس الطريقة السابقة.
- بعد أن تنتهي الكمية ضعيها في أطباق، وقومي بوضع الزبدة عليها، وسوف تذوب من البان كيك الساخن.
- أضيفي العسل الأبيض على الوجه على بعضها.
- قومي بوضع الشيكولاتة في طبق في الميكرويف حتى تذوب مع وضع ملعقة واحدة من اللبن عليها.
- ضعي الشيكولاتة السائلة على بكمية، وقدميها لهم.
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