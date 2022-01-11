نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي احلي بسبوسة السميد بالسمن البلدي والمكسرات بطريقة صحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي
بسبوسة السميد من ألذ واحلي أنواع الحلويات الشرقية والمعروفة في محلات الحلويات والمخبوزات، والتي يتم تناولها في أي وقت وخاصة في فصل الشتاء، والبسبوسة مطلوبة ومرغوبة لجميع وغالبية الناس وخاصتا الأطفال يعشقونها والكبار أيضا يحبونها، والبسبوسة السميد تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي تساعد على تقوية الجسم والصحة، ومعظم السيدات يسارعون في البحث عن طريقة عمل بسبوسة السميد وهي تعتبر من الحلويات الشرقية اللذيذة، والتي يتم عملها في المنزل بأقل تكلفة ممكنة وكما أن مكوناتها موجودة غالبا بالمنزل وهي سهلة وبسيطة، وأفضل من شرائها من محلات الحلويات لان عملها بالمنزل يعطينا طعم رائع ولذيذ وصحي.
طريقة عمل بسبوسة السميد بالمكسرات ومكوناتها
المكونات
- كوبان من السميد
- ربع كوب من السكر
- ربع كوب من جوز الهند الناعم
- علبتين من الزبادي
- نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي
- ملعقة كبيرة من البيكنج البودر
- مكسرات حسب الرغبة
مكونات عمل الشربات
- كوبان من السكر
- كوب من الماء
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
طريقة التحضير
- قبل البدء في طريقة عمل بسبوسة السميد يجب علينا أن تحضري الشربات أولا لكي يبرد تماما.
- يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا .
- نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوبان من السميد وريع كوب من السكر وربع كوب من جوز الهند الناعم ونضيف إليه نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي ثم نضيف إليه علبتين من الزبادي وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقوم بعجنهم جيدا حتي تتماسك بسوسة السميد.
- نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال ويجب دهنها من جميع الجوانب ونقوم بوضع عجينة بسبوسة السميد التي تم عجنيها جيدا ونقوم بفرد بسوسة السميد في الصينية حتي تصيح متساوية ونضع من فوقها الفول السوداني أو الفستق، أو البندق .
- نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك نقوم بإخراج هذه الصينية من الفرن بعد أن تعطينا اللون الذهبي ثم نقوم بإضافة الشربات أو العسل حسب الرغبة المطلوبة وبعد ذلك نقوم بتغطيتها بورق الالمونيوم ونتركها حتي تبرد تماما.
- وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك.
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