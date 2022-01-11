اعملي احلي بسبوسة السميد بالسمن البلدي والمكسرات بطريقة صحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات

بسبوسة السميد من ألذ واحلي أنواع الحلويات الشرقية والمعروفة في محلات الحلويات والمخبوزات، والتي يتم تناولها في أي وقت وخاصة في فصل الشتاء، والبسبوسة مطلوبة ومرغوبة لجميع وغالبية الناس وخاصتا الأطفال يعشقونها والكبار أيضا يحبونها، والبسبوسة السميد تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي تساعد على تقوية الجسم والصحة، ومعظم السيدات يسارعون في البحث عن طريقة عمل بسبوسة السميد وهي تعتبر من الحلويات الشرقية اللذيذة، والتي يتم عملها في المنزل بأقل تكلفة ممكنة وكما أن مكوناتها موجودة غالبا بالمنزل وهي سهلة وبسيطة، وأفضل من شرائها من محلات الحلويات لان عملها بالمنزل يعطينا طعم رائع ولذيذ وصحي.

طريقة عمل بسبوسة السميد بالمكسرات ومكوناتها

المكونات

كوبان من السميد

ربع كوب من السكر

ربع كوب من جوز الهند الناعم

علبتين من الزبادي

نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر

مكسرات حسب الرغبة

مكونات عمل الشربات

كوبان من السكر

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير