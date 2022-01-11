نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتقطيع وسلق الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي 5 كرنبات في دقائق بدون تعب في المقال التالي
تطيع الكرنب بسرعة الصاروخ من أهم ما تبحث عن طريقته كل ربة منزل تفضل عمل المحاشي من النوع الورقي والتي من أهمها محشي من ورق الكرنب حيث تعتب وصفات محشي الكرنب هي أكثر وصفات الملفوف شيوعا وانتشار ويفضل تناولها الكثير من الناس ومن الممكن أن يتم الإعداد والتجهيز للكرنب وفي أسرع وقت ممكن من خلال خطوات بسيطة تتبعها ربة المنزل لتجهيز ورق الكرنب بسرعة وإعداده كي يسهل حشوه على الفور ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على طريقة يسيرة وبسيطة من الممكن لكل ربات البيوت أن تقمن باتباعها للحصول على أوراق الكرنب جاهزة تماما على الحشو واللف بأقصى سرعة.
تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ
بالإمكان القيام بالسلق السريع للكرنب بالماء وهذا باتباع خطوات بسيطة، وتلك الخطوات تعمل على التيسير والتسريع من خطوة التقطيع للورق وبمنتهى السهولة، من خلال الآتي نوضح كيفية التقطيع للكرنب بمنتهى السهولة ودون أي تعطيل أو هدر للورق:
خطوات السلق والتقطيع لورق الكرنب
يسهل السلق والتقطيع للكرنب بالطريقة التالية:
- من الممكن أن يتم السلق للكرنب بخطوات بسيطة أولها الإزالة لأوراق تالفة قد لا نكون بحاجة لها.
- لا بد من الإزالة للرأس الخاص بالكرنبة أي أنه من المفضل أن يتم السلق للكرنبة سليمة فها يعد أسرع وأكثر إنجاز لسلق الكرنب والحصول على الورق مرصوص ومرتب لتيسير تقطيعه.
- الخطوة التالية هي وضع الكرنبة بماء مغلي وإضافة ملعقة كمون.
- خلال وقت قصير تصبح الكرنبة مسلوقة جاهزة
ضعيها على الشبكة لتصفية الماء تماما منها واتركيها كما هي.
- أحضري الكرنبة وقطعيها بالمقص لمربعات صغيرة بعد أن يتم التخلص تماما مما يتواجد بها من عروق الورق، ومن المفضل أن يتم ذلك على أي سطح مستوي أو فلانشة وهذا كي تصبح ربة المنزل أكثر تحكم في الورق وتقطيعه بالمقص يكون أسهل وفي حال استعمال السكين من الممكن التخلص من عروق الورق بالمقص أولا ثم بدأ تقسيم الورق لمقاس متساوي كي تكون أصابع الملفوف متساوية في الحجم وتسهل تسويتها.
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