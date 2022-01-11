نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 5 كيلو في دقائق بدون تعب جربيها فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسهولة من الممكن أن يتم من خلال الاستعمال لبعض الطرق وتلك الطرق تساعد على التيسير من التقشير للثوم وبكل سهولة ومن دون اللجوء للسكين وتعتبر الطرق التالية يسيرة الاستخدام وبدون أي أدوات مخصصة للتقشير ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة المتبعة للحصول على الثوم مقشر وخالي من أي قشور وانزلاق القشر بسرعة بفعل تلك الطرق المتميزة والتي تسرع من إنجاز ربة المنزل لتلك المهمة المطبخية والتي قد تأخذ مزيد من الوقت بالطرق العادية.

تقشير الثوم بسهولة

الكثير من ربات البيوت يودون التعرف على الطرق التي تعد ميسرة جدا لخطوة التقشير السريع للثوم ومن خلال ما يلي نقوم بعرض أهم تلك الطرق التي تجعل القشور غير ملتصقة بشدة مع فصوص نبات الثوم وتعتبر تلك الطرق أيضا متاح لكل ربة منزل أن تعتمد عليها لكي يقشر الثوم بمنتهى السهولة ودون أن يأخذ وقت.

طريقة أكياس التفريز

كيس التفريز للأطعمة والمأكولات من الممكن أن يتم تقشير لثوم بواسطته وهذا ما يكون من خلال استعمالها في وضع الثوم بداخلها وبمطرقة أو بالاستخدام للهون بالإمكان الطرق السريع والخفيف على الثوم وفصوصه وهذا ما يسهم في تقشرها سريعا.

طريقة البرطمان لتقشير الثوم

من الطرق السريعة أيضا والمنجزة للتقشير لنبات الثوم وبمنتهى السهولة وخلال وقت قصير يتوفر لدينا الثوم مقشر ومن أهم الخطوات أن نقوم بتفكيك كل فصوص الثوم المراد تقشيرها ومن ثم نقوم بوضعها بالبرطمان وهذا بعد ما يتم فركها قليلا بين راحتي اليد ومن ثم يتم الرج الجيد للبرطمان وهذا ما يساعد في التقشير بعد ذلك للثوم وخلال أقل وقت.

طريقة الماء لتقشير الثوم

تعد تلك الطريقة هي الأسهل والأبسط وكل ربات البيوت من الممكن أن تقمن بالتقشير للثوم سريعا وهذا بعد أن يتم نقعه فترة لا تقل عن خمس دقائق وبنقعه يتم ترطيب القشر ليسهل انزلاقه سريعا من فوق ثمار الثوم والطريقة تعد هي الأسرع والتي تسهل من الحصول على كميات كبيرة من الثوم مقشر وجاهز للاستخدام.