نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات البطاطس المقرمشة محشية بالجبنة الموتزاريلا من ألذ الوصفات اللي ممكن تعملوها لعائلتكم في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من المأكولات التى يعشقها الكبار والصغار، وتتعدد طريقة إعدادها وتفنن كل ربة منزل فى إعدادها بطريقة مختلفة، فمنها بطاطس محمرة ومنها مهروسة وغيرها، ولكن اليوم وخلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة جديدة من البطاطس وهى طريقة عمل كروكيت البطاطس بالجبنة الموتزاريلا، والتى من المؤكد أنها ستنال إعجاب أطفالك، كما أن البطاطس تحتوى على فوائد كبيرة للجسم، فهى من الخضروات التى ينصح بها الأطباء لتناولها.

طريقة تحضير كروكيت البطاطس بالجبنة

هذه الطريقة بسيطة ولكن لها طعم لذيذ، كما إنها ستكون محشية بالجبنة التى يعشقها الجميع، فكل أنواع البطاطس مفيدة للجسم ولكن المقلية من أكثر الوجبات التى يفضلها الكثير، فمن خلال حبات بطاطس وكمية من الجبنة يمكنك إعداد كروكيت البطاطس بالجبنة داخل مطبخك بكل سهولة، وتبهرى أولادك بأكلات جديدة وغير تقليدية.

مكونات كروكيت البطاطس بالجبنة

أكلة غير مكلفة ولا تحتاج منك إلى الكثير من الطلبات، فيمكنك إعدادها حسب المتوافر داخل مطبخك، ولا تحتاج إلى مجهود أو وقت كبير، كما إنها مغذية جداً للأبناء وتمد الجسم بالطاقة والنشويات المفيدة، لذا سنوضح لكم المكونات.

نصف كيلو من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

نصف كوب من الجبنة الشيدر أو الموتزاريلا.

ملعقة من الزبدة.

ملح وفلفل أسود.

بيضة.

نصف كوب من البقسماط.

زيت للقلى.

كمية من الروز مارى حسب الرغبة.

توفير 3 معالق من الزعتر

خطوات تحضير كروكيت البطاطس بالجبنة

كما ذكرنا متابعينا الكرام بأن إعداد كروكيت البطاطس المحشية بالجبنة الموتزاريلا أو الشيدر لا تحتاج إلى وقت أو مجهود، فيمكنك إعدادها بشكل سريع، كما إنها وجبة مختلفة ولذيذة، ولابد من إتباع الخطوات التالية لإعدادها.