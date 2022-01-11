نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمهلبية الطرية والمسكرة أعملي الكنافة بحشوة المهلبية بطعم لذيذ أحلي من محلات الحلويات في المقال التالي
الكنافة من أكثر الحلويات التي تعتبر ذات المذاق الحلو الجميل، حيث نجد أن العديد من الناس نجد أنهم يعانون من بعض الأمراض ومنها مرض السكر الناتج من خلل إفراز بعض الهرمونات التي تفرز من أعضاء الجسم مثل خلل في إفراز هرمون الأنسولين في البنكرياس وينتج هذا المرض نتيجة لتناول الحلويات بكمية كبيرة، وعلى الرغم من أن هذه الحلويات تعمل عند تناولها بكميات كبيرة تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض، ومنها مرض السكر ولكن لا يجب العيش للإنسان في هذه الحياة بدون أن يتناول قدر معين من هذه الحلويات يوميا حتي نعطي للمخ الغذاء اللازم له ونعطي الجسم الطاقة اللازمة له.
حيث نلاحظ جميع الناس يقبلون على تناول الكنافة خاصة الأطفال لأنها ذات طعم لذيذ ورائع ويمكننا عمل الكنافة بالعديد من الطرق وتقديمها بأشكال عديدة وبنكهات مختلفة ومنها نجد يمكن عملها بإضافة قطع المانجو في الكنافة أو إضافة القشطة بها أو عملها بحشوة المهلبية ، وتعتبر الكنافة بالمهلبية من ألذ أطعم الكنافة لأنها شهية وذات طعم مختلف وجميل.
مكونات عمل الكنافة بالمهلبية
- كيلو إلا ربع فقط من الكنافة.
- كوبان إثنان ونصف فقط من السمنة السائلة.
- كوبان إثنان فقط من الحليب السائل.
- خمسة ملاعق كبيرة فقط من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا .
- كمية من المكسرات للتزيين على حسب رغبتك .
طريقة التحضير
- أحضري صينية كبيرة وضعي بها كيلو إلا ربع من الكنافة وقومي بتفتيتها جيدا من بعضها .
- بعد تفتيت الكنافة جيدا قومي بإضافة كوبان إثنان ونصف من السمنة السائلة وقومي بخلط ودمج السمنة مع الكنافة جيدا ببعضهما مع إستمرار عملية التفتيت جيدا للكنافة مع السمنة .
- بعد ذلك عليكي بتحضير صينية دائرية وضعي بها كمية من السمنة وضعي بها نصف كمية الكنافة وقومي بالضغط عليها جيدا بعد ذلك أحضري إناء وعليكي بعمل المهلبية بها عن طريق وضع كوبان إثنان من الحليب السائل مع خمسة ملاعق كبيرة من النشا وقومي بتقليب النشا مع الحليب ثم ضعيها على نار هادئة مع إضافة ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وعليكي بتقليب المكونات ببعضها حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف بعد ذلك وبعد الحصول على هذا القوام قومي برفع إناء المهلبية من على النار ثم ضعي كمية المهلبية على الكنافة التي تم فردها في الصينية ثم ضعي كمية الكنافة المتبقية ثم عليكي بإدخال صينية الكنافة بالمهلبية في الفرن بعد تشغيلها على درجة حرارة عالية واتركيها حتى تنضج وتصل إلى اللون الذهبي .
- بعد ذلك قومي بتحضير الشربات التي يتم سقيها على الكنافة عن طريق تحضير إناء وضعي به كمية من السكر والماء وعلى نار هادئة إلى أن تصل إلى قوام كثيف بعد ذلك قومي بسقي الشربات على هذه الكنافة بعد ذلك أتركيها حتى تبرد قليلا ثم عليكي بتقطيعها قطع متوسطة الحجم ثم قدميها في طبق تقديم لتناولها بأشهي طعم .
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