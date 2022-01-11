بالمهلبية الطرية والمسكرة أعملي الكنافة بحشوة المهلبية بطعم لذيذ أحلي من محلات الحلويات

الكنافة من أكثر الحلويات التي تعتبر ذات المذاق الحلو الجميل، حيث نجد أن العديد من الناس نجد أنهم يعانون من بعض الأمراض ومنها مرض السكر الناتج من خلل إفراز بعض الهرمونات التي تفرز من أعضاء الجسم مثل خلل في إفراز هرمون الأنسولين في البنكرياس وينتج هذا المرض نتيجة لتناول الحلويات بكمية كبيرة، وعلى الرغم من أن هذه الحلويات تعمل عند تناولها بكميات كبيرة تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض، ومنها مرض السكر ولكن لا يجب العيش للإنسان في هذه الحياة بدون أن يتناول قدر معين من هذه الحلويات يوميا حتي نعطي للمخ الغذاء اللازم له ونعطي الجسم الطاقة اللازمة له.

حيث نلاحظ جميع الناس يقبلون على تناول الكنافة خاصة الأطفال لأنها ذات طعم لذيذ ورائع ويمكننا عمل الكنافة بالعديد من الطرق وتقديمها بأشكال عديدة وبنكهات مختلفة ومنها نجد يمكن عملها بإضافة قطع المانجو في الكنافة أو إضافة القشطة بها أو عملها بحشوة المهلبية ، وتعتبر الكنافة بالمهلبية من ألذ أطعم الكنافة لأنها شهية وذات طعم مختلف وجميل.

مكونات عمل الكنافة بالمهلبية

كيلو إلا ربع فقط من الكنافة.

كوبان إثنان ونصف فقط من السمنة السائلة.

كوبان إثنان فقط من الحليب السائل.

خمسة ملاعق كبيرة فقط من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا .

كمية من المكسرات للتزيين على حسب رغبتك .

طريقة التحضير