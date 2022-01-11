أعملي السجق الشرقي على أصوله بتتبيلة أشهر المطاعم بألذ نكهة وطعم ممكن تاكليه

يعد السجق الشرقى من الأكلات اللذيذة المتبلة ذات المذاق الطيب، وهومن الوجبات التى يبدع المصريين فى تقديمها، ويعتبر السجق الشرقى تحديدآ من افضل انواع السجق التى تفضله الأسرة المصرية، نظرآ لمكوناته التى تعطى نكهة ورائحة مميزه، حيث أنه يصلح كوجبة غداء او عشاء، واليوم نقدم لكم ألذ الوصفات لتحضير السجق بخطوات سهلة وبسيطة، وبمكونات غير مكلفة ومتوفرة فى كل بيت، حتى نحصل على نتيجة مميزه وطعم رائع يضيف الى المائدة لمسة هامه.

طريقة عمل السجق الاسكندرانى

المكونات

نصف كيلو من السجق البلدى.

٢بصلة متوسطة الحجم.

٢قرن فلفل حامى حسب الرغبه.

٢قرن فلفل رومى.

ملح وفلفل اسود.

معلقة كبيرة من معجون الصلصة.

٢حبة طماطم.

نصف كوب من الماء.

٢معلقة كبيرة ذبدة او زيت حسب الرغبه.

الطريقة

نغسل البصل والفلفل والطماطم.

يقطع البصل والفلفل شرائح رفيعه، ويقطع الطماطم مكعبات صغيرة.

فى وعاء على النار نسخن المدة الدهنية جيدآ ونضيف إليها البصل الشرائح مع الفلفل.

نضع السجق دون تقطيع ونقلب جيدآ مع البصل والفلفل.

نضف إليهم مكعبات الطماطم ومعجون الصلصة.

نتبلهم بالملح والفلفل الاسود.

نسكب عليهم الماء ونتركهم على نار هادئه حتى يتم تسويته.

وعادتآ يقدم مع المكرونة ، او مع الخبزعلى شكل سندوتشات.

طريقة عمل السجق المحمر

المكونات

نصف كيلو من السجق .

٣معالق كبيرة من الذبده.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

ملح وفلفل اسود.

الطريقة

فى وعاء على الناء نسخن الذبدة مع الزيت جيدآ.

نضع عليهم السجق.

نضف إليه الملح والفلفل الاسود ونقلب جيدآ

نتركه على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

ويقدم مع الخبز والبطاطس المقلية وسلطة الطحينة.

طريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس

المكونات

نصف كيلو من السجق.

٢بصلة كبيرة الحجم مقطعه شرائح.

٣حبات من البطاطس مقطعه مكعبات صغيرة.

٢حبة طماطم مقطعه مكعبات.

ملح وفلفل اسود

٢معلقة كبيرة من الزيت.

نصف كوب ماء.

الطريقة

نضع شرائح البصل مع مكعبات الطماطم والبطاطس داخل الطاجن.

نضف إليهم الفلفل الاسود والملح، مع السجق والزيت ونقلب جيدآ.

نسكب عليهم الماء ونضع الطاجن داخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتم تسويته.

ويقدم مع الارز الابيض او الارز بالشعريه.

نجد أن تقوم ربة المنزل بالتفتين في مطبخها بااشكال متنوعة، ومن ضمن الأطباق التي تقدمها هي عمل طبق السجق فينتشر عمل الكبدة والسوق كثير في المطاعم والأكشاك الخارجية ويقبل عليها الكثير من الكبار والصغار ولكنها لم تعد آمنة في ظل انتشار الفيروسات والبكتريا، فتقوم ربة المنزل بعمل السجق بشكل جميل وبمذاق مختلف وبشكل آمن أكثر وصحي.