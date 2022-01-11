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عمر شويل - جدة طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة بعجينة الباف باسترى وصفة جديدة ولذيذة وشهية طعم لايقاوم - ثقفني
تعتبر فطيرة اللحم المفروم البف باسترى من اشهى الوصفات. وهي من الأطباق المميزة والشهية.وهى من المقبلات سريعة التحضير وتعد من الوصفات التي تلقى اقبال كبير من مختلف الفئات. وتبحث ربات البيوت عن طريقة لعمل فطيرة اللحم المفروم بعجينة الباف باستيرى. وسوف نضع فى الخطوات التالية طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم البف باسترى بطريقة مميزة وشهية.
طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم بالباف باسترى
مكونات ومقادير عمل فطيرة اللحم بالباف باسترى
- كيلو من اللحم المفروم.
- ثم 2 باكيت من عجينة الباف باستيرى.
- مع كوب من البازلاء البسلة الخضراء.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- كذلك نصف كوب من البقدونس المقطع قطع ناعمة.
- حبة من البصل المفروم.
- ثم حبة من الجزر المبشور.
- حبتان من الفلفل المقطع قطع صغيرة.
- حبة من البيض مخفوقة مع بعض الفلفل الأسود.
- ثلاث ملاعق من الزيت.
- مع ملعقة من الفلفل الأسود.
- ثم ملعقة من البهارات المشكلة.
- ايضا ملعقة من الملح.
- حبة من الفلفل الحار.
- ربع ملعقة من الكركم .
- وحبة من الطماطم المفرومة .
طريقة تحضير وعمل مكونات التلميع والتزيين
- حبتان من البيض المخفوق.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.
- نصف كوب من السمسم.
- ربع كوب من الحليب.
- رشة من الملح.
- تخلط جميع المكونات ما عدا السمسم فى وعاء جيدا وتترك جانبا.
طريقة التحضير والتجهيز لعمل فطيرة اللحم
- نضع فى وعاء على نار متوسطة الزيت والبصل والثوم والتقليب حتى يصفر لونهما.
- ثم اضافة الفلفل الاخضر والحار والبسلة والتقليب ثلاث دقائق.
- بعد ذلك اضافة اللحم المفروم والملح والفلفل الاسود والبهارات والكركم والتقليب حتى يصبح لونها بنى.
- التقليب جيدا ثم يتم تهدئة النار و تترك على النار حتى تنضج. مع التقليب من فترة لاخرى .
- بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ثم اضافة الجزر والبقدونس .
- ثم نقوم بفرد عجينة الباف باستيرى ثم نقوم بفرد اللحم المفروم فوقها.
- نقوم بدهن اطراف الباسترى بالبيض والحليب ثم يتم لفها جيدا .
- نحضر صينية الفرن ونضع بها ورق زبدة او دهنا بالزيت ثم نضع الباف باستيرى فى صينية الفرن.
- ندهن الوجة بخليط البيض المعد للتزيين والتلميع ورش السمسم على الباف باستيرى ونضع الصينية فى الفرن.
- وتترك الصينية فى الفرن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبى.
- ثم نخرجها من الفرن وتقدم الى افراد الاسرة فى اطباق التقديم وبصحة وعافية .
- يمكن تسوية الباف باسترى باللحم المفروم فى صينية الفرن بعد دهنها بالزيت او وضع ورق زبدة.
- ثم بوضع طبقة من الباف باسترى ثم طبقة اللحمة المفرومة.ثم طبقة من الباف باسترى وتدهن بخليط التلميع والتزيين وتوضع فى الفرن.
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