طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة بعجينة الباف باسترى وصفة جديدة ولذيذة وشهية طعم لايقاوم

تعتبر فطيرة اللحم المفروم البف باسترى من اشهى الوصفات. وهي من الأطباق المميزة والشهية.وهى من المقبلات سريعة التحضير وتعد من الوصفات التي تلقى اقبال كبير من مختلف الفئات. وتبحث ربات البيوت عن طريقة لعمل فطيرة اللحم المفروم بعجينة الباف باستيرى. وسوف نضع فى الخطوات التالية طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم البف باسترى بطريقة مميزة وشهية.

طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم بالباف باسترى

مكونات ومقادير عمل فطيرة اللحم بالباف باسترى

كيلو من اللحم المفروم.

ثم 2 باكيت من عجينة الباف باستيرى.

مع كوب من البازلاء البسلة الخضراء.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

كذلك نصف كوب من البقدونس المقطع قطع ناعمة.

حبة من البصل المفروم.

ثم حبة من الجزر المبشور.

حبتان من الفلفل المقطع قطع صغيرة.

حبة من البيض مخفوقة مع بعض الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق من الزيت.

مع ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من البهارات المشكلة.

ايضا ملعقة من الملح.

حبة من الفلفل الحار.

ربع ملعقة من الكركم .

وحبة من الطماطم المفرومة .

طريقة تحضير وعمل مكونات التلميع والتزيين

حبتان من البيض المخفوق.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

نصف كوب من السمسم.

ربع كوب من الحليب.

رشة من الملح.

تخلط جميع المكونات ما عدا السمسم فى وعاء جيدا وتترك جانبا.

طريقة التحضير والتجهيز لعمل فطيرة اللحم