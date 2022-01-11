طريقة عمل شاكرية باللحم من المطبخ السوري للشيف منال العالم مع الخطوات

طريقة عمل شاكرية باللحم، أحد أشهى المأكولات السورية، ولها شعبية كبيرة جدا داخل بلاد الشام، وهي عبارة عن طبق رئيس ووجبة أساسية على المائدة، يتم طهيها بأكثر من طريقة إما باللحم أو الدجاج، ولها الكثير من الطرق لطهيها منها؛ طريقة عمل الشاكرية بدون لحم، وطريقة عمل الشاكرية باللحمة المفرومة، وطريقة عمل الشاكرية السورية، وطريقة عمل الشاكرية بالبصل، وطريقة عمل الشاكرية الفلسطينية، وكذلك طريقة عمل الشاكرية بالبطاطا، كما يمكنك عمل الشاكرية على طريقة الشيف المفضل لك، ومن أشهر الطرق حسب أشهر الطهاة العرب؛ نجد طريقة عمل الشاكرية السورية منال العالم، وطريقة الشاكرية باللحمة شام الاصيل، وقيل أن الشاكرية يعود اسمها إلى أول شخص قام بطهيها، ولكنها رواية غير مؤكدة، ولكن أشهر طرق طهيها هي طريقة عمل شاكرية باللحم.

طريقة عمل الشاكرية السورية

الطعام السوري معروف بجودته، وأنه متنوع ويمكنك تقبل مذاقه بشكل كبير، مع تذوق أشهى وألذ التوابل به، ولا يمكن نفي أن اللحم من المأكولات التي تجذب الكثيرون لتناول الطعام، كما أنه يحتوي على الكثير من البروتين، المغذي للجسم، والشاكرية من أشهر وجبات سوريا الشقيقة، وهناك العديد من الأطعمة والحلويات السورية، ذات الصيت المرتفع في وطننا العربي مثل؛ طريقة كفتة الدجاج المقلية السورية، وشوربة العدس السورية منال العالم، وطريقة عمل الهيطلية السورية، وغيرها الكثير من الأطعمة والوجبات السورية الشهية، جربيها وجددي في الوجبات التي تقومين بطهيها.

طريقة عمل الشاكرية باللحمة

ملعقة كبيرة من السمن.

حبة بصل صغيرة الحجم مفرومة ناعما.

صنوبر حسب رغبتك.

كيلو لحم.

حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة جوانح.

5 فصوص مستكة.

ورقتان غار أو لوري.

شريحتان زنجبيل طازج وليس مطحون.

6 حبات هيل (حبهان) صحيحة.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة أرباع.

8 أكواب لبن زبادي.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

طريقة عمل الشاكرية السورية منال العالم