بثمرة طماطم واحدة تخلصي من الهالات السوداء نهائيًا في 10 دقائق بنتيجة مضمونة وفعالة 100%

تعد الهالات السوداء هي من أهم المشكلات المتداولة بين الكثير من الأشخاص حيث تظهر تحت العين نتيجة العديد من الأسباب، وهي تعتبر من المشاكل الجلدية التي يشعر صاحبها بالازعاج وخاصة النساء لأنها تؤثر علي مظهرها العام ومظهر بشرتها فتظهر كأنها مجهدة ومرهقة جدا، فيحاولون التخلص منها بأي شئ ويبحثون عن العديد من كافة السب لعلاج تلك الهالات.

خلطة لتفتيح سواد تحت العين

خلطة الطماطم

المقادير

ملعقة صغيرة من من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

استخدام عدد من أوراق النعناع.

طريقة التحضير

نحضر إناء صغير ونضع به ملعقة صغيرة من عصير الطماطم ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونضع عليهم أوراق النعناع و ندمجهم مع بعض.

نضع خلطة الطماطم تحت العينين ونتركها لمدة ربع ساعة ثم نغسل هذه المنطقة بالماء الفاتر.

استخدم خلطة الطماطم على الأقل مرتين في اليوم حتي تعمل علي التخلص من الهالات السوداء تماما.

خلطة الحليب البارد

المقادير

ملعقتين كبيرتين من الحليب البارد.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير

نضع قطعة من القطن في وعاء به ملعقتين كبيرتين من الحليب البارد أو بديل الحليب يمكن نضع ماء المثلج ونترك القطن بها.

نصفي القطنة ونترك بها قليل من الحليب البارد ثم نضعها على العين كامله.

نترك القطنة علي العين لوقت كافي ثم نقوم بغسل العين باستخدام الماء العادي.

خلطة بذور الحلبة

ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة.

مقدار من الماء.

ملعقة صغيرة من الحليب الخام.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

طريقة التحضير

نضع ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة في مقدار مناسب من الماء في اناء ونتركه حتى يتم نقع البذور لمدة لا تتجاوز اربعة ساعات.

بعد نقع بذور الحلبة نقوم بطحنها حتى تصبح عجينة لينة.

ونضيف على الحلبة المطحونة ملعقة صغيرة من الحليب الخام ثم نضع عليهم نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون و ندمجهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضع خلطة بذور الحلبة على منطقة تحت العين ونوزعها باستخدام الأصابع ونترك الخلطة لمدة ربع ساعة حتى يتم امتصاص الجلد الخلطة بشكل جيد.

نغسل منطقة تحت العين جيدا باستخدام الماء البارد.

تظهر الهالات السوداء لدي طبقة عريضة من الأشخاص وهو يصاب به الجلد منطقة تحت العين، مما يجعل الأمر صعب للغاية لأنه يظهر بمظهر ملفت جدا ويكون له أسباب عديدة، والصحاب الهالات السوداء تظهر عليهم علامات الإرهاق والمجهود والأرق ايضا، فيلجأون إلى استخدام مستحضرات التجميل لاخفائها ولكن بدون جدوى، كما يبحثون عن خلطات ووصفات طبيعية من خلالها يستطيعون القضاء عليها وعلاجها بشكل آمن.