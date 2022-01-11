بدون تعب.. تنظيف البط والفراخ من الريش بسرعة الصاروخ في ثواني هتكون زي القشطة

تعد طريقة تنظيف البط والفراخ من الريش بسهولة، حيث إن شريحة الطيور بمختلف أشكالها، من بط وحمام ودجاج، من أكثر مصادر البروتين استخداما في العديد من الأطباق العربية، ولا سيما بمصر، ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجه كل سيدة، حيث أنه يحتاج إلى تنظيف جيد، وبطريقة صحيحة لا تؤثر في النهاية على المذاق المطلوب، وأيضا ألّا يفقد الكثير من المكونات التي تعد مهمة للصحة، ونجد عند كل ربة منزل طريقتها الخاصة في هذه النقطة، ونطرح لك عزيزتي خلال هذه السطور بعض من ذلك الطرق، للتخلص من الريش الذي يصعب التخلص منه، وعلى وجه الخصوص في البط الصغير.

بعض الأدوات التي تحتاج إليها في عملية تنظيف الطيور:

تحتاجين سيدتي وعاء كبير يتحمل الحرارة، وسكين حاد، وبعد ذلك هناك بعض المواد التي سوف تقومين بخلطها معا، ومنها:

بعض من مادة بيكربونات الصوديوم.

كَمّيَّة من الردة.

ليمون طازَج.

كَمَيَّة من ملح الطعام.

بالنسبة لمقدار المستخدم من كل مادة، يرجع إلى الكَمّيَّة التي سوف تستخدمينها، ليكون الخليط متساوي في جميع الإضافات، ومتاح أيضاً أستخدام مادة النشا، التي تساعد على خروج الريش الدقيق من الجلد بكل سهولة.

الخطوات المتبعة لتنظيف جميع أنواع الطيور:

تعد طريقة تنظيف البط والفراخ من الريش بسهولة، مناسبة للاستخدام مع باقي أنواع الطيور، ولكن هناك خطوات يجب عليك سيدتي الالتزام به، حتى تحصلين في النهاية على النتيجة المرضية لكي ولأسرتك، وهي كالتالي: