نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير من مطبخك خلطة مذهلة للشيب العنيد تصبغ وتخفي الشعر الأبيض من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الشيب العنيد من أكثر ما يزعج الكثيرين من السيدات والرجال، حين ظهور الشيب على الشعر خاصة وإن كان من ظهوره في عمر صغير يسعي البعض من هنا لاتباع بعض من الوصفات لتغطية الشعر الأبيض الذي يظهر ويغزو الشعر تدريجياً نتيجة عدم انتاج مادة الميلانين، التي تعتبر المسؤولة عن لون الشعر، ولذلك اليوم نقدم مجموعة من الوصفات الطبيعية لاخفاء الشيب.

وصفة للشيب العنيد

الوصفة الأولي اليوم هي الكاري التي تعمل سريعا على اخفاء الشعر الأبيض من ثم تساعد على استرجاع اللون الطبيعي للشعر، فقط ينبغي تحميص كمية من أوراق الكاري مع ملعقتان من زيت الزيتون، ثم يصفي ويوزع الزيت على الشعر مع التدليك، ثم يترك ليلة كاملة قبل أن يشطف بالماء الدافيء، تكرر العملية مرتين من كل أسبوع.

صفة نبات القطيفة لعلاج شيب الشعر

تعتبر وصفة نبات القطيفة من أفضل العلاجات المنزلية التي تخفي شيب الشعر، كونها تساعد على استرجاع لون الشعر الأسود وتقليل عملية ظهور الشيب المبكر.

وصفة الشاي الأسود لصبغ الشيب

الشاي الاسود من أقوي الطرق الطبيعية لصبغ شيب الشعر سريعا، عليكي بغلي كمية من الشاي الأسود ثم يترك على جانب حتي يبرد ثم يصفي وبعدها يوزع على الشعر مع التدليك، ثم يغطي الشعر جيدا وبعد مرور ثلاث ساعات يغسل الشعر بالماء الفاتر، ينبغي اتباع الوصفة مرة كل أسبوع.

من الوصفات الطبيعية ايضاً التي تساعد في صبغ الشيب عي القهوة مع النسكافية التي تغير لون الشعر الأبيض إلى اللون البني الغامق، عن طريق غلى كمية متساوية من القهوة مع النسكافية ثم بعد أن يبرد يصفي الخليط ووضع على الشعر بأكمله ويترك حتي مرور ثلاث ساعات يشطف الشعر بالماء البارد، مع المداومة لتلك الوصفة مرة من كل أسبوع تستطيعين الحفاظ على ثبات اللون.

خلطة زيت جوز الهند مع عصير الليمون

هذان المكونان من أقوي المكونات الطبيعية التي تخفي الشيب بشكل طبيعي حين استمرار استخدامها، فقط دمج ملعقتان من زيت الزيتون مع ملعقتان من عصير الليمون ويوزع على الشعر الأبيض، وبعد اربع ساعات من تطبيق الوصفة يشطف الشعر بالماء الفاتر.