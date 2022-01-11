كولاجين طبيعي لبشرتك.. طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

كريم لبان الدكر لشد الوجه، شد الوجه وعلاج الترهلات الجلدية بالبشرة من الأمور التي تتمناه جميع النساء وخاصة كبار السن ونقص الكولاجين في الجلد هو أحد الأسباب لتجاعيد الوجه، ولذلك فإن الحل الأمثل هو تعويض الوجه بهذه المادة وهناك كثير من المنتجات الصناعية التي توفر لك حل لهذه المشكلة ولكن الحل الأفضل والمناسب هو لبان الدكر الذي يعطي نتيجة فعالة كما أنه أمن لأنه طبيعي، ولهذا سوف نوفر لكم فيما يلي طريقة لعمل كريم لبان الدكر في المنزل.

طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد الوجه

المكونات:

ملعقة لبان دكر.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير:

ضعي ملعقة لبان الدكر في كوب ماء مغلي ثم اتركيه طول الليل.

صفي الماء ثم ضيفه إليه ملعقة كبيرة نشا وامزجيهم معا.

اخلطي المكونات جيدا قبل وضعها على النار، يتم وضع الخليط على النار الهادئة جدا لمدة دقيقتين.

بعد الحصول على قوام كريمي ارفعي الخليط من على النار.

طريقة استعمال كريم لبان الدكر

ضعي كمية من الكريم على الوجه واحرصي أن تتركيها لمدة ساعة على البشرة.

قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

يفضل مسح الوجه بماء الورد لأنها تعمل على غلق المسام.

كرري استخدام الكريم بشكل يومي للحصول على نتيجة أفضل خلال مدة قصيرة.

فوائد كريم لبان الدكر للبشرة

الكريم يتكون من مكونين هما لبان الدكر والنشا ولكل منهم فوائده متعددة للبشرة ومن هذه الفوائد ما يلي.

يحتوي لبان الدكر على الكولاجين الطبيعي.

يساعد في شد الوجه ومنع الترهلات.

يعمل على إزالة تصبغات الجلد ويزيل البقع الداكنة.

يعمل على توحيد لون البشرة.

بينما تساعد النشا في تفتيح البشرة.

كما تعمل على ترطيب البشرة واعطائها نضارة.

يجعل البشرة نضرة وحيوية على الدوام.

كما يمكن عمل سيروم من لبان الدكر يتمثل في: