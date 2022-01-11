وأخيرا أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن الجاف في البيت بدون مواد ضارة هيخلى شعرك حرير

وأخيرا أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن الجاف في البيت والتخلص من تجاعيده فمن المعروف أن اتباع روتين شعر طبيعي خالي من أي مواد كيميائية أو بدون اللجوء إلى مكواة الشعر والبيبيليس أو أي منتج غير مضمون ويحتوي على مواد ضارة بصحة الشعر والتي تأثيرها الإيجابي يزول بعد فترة ولكن تأثيرها السلبي قد يرافقك مدى الحياة، وخلطتنا اليوم تساعد في إعادة ترميم شعرك وعلاجه من جميع المشاكل التي تواجهه من خشونة وتقصف وتساقط وغيرها.

كيفية عمل أقوى كيراتين طبيعي للشعر في المنزل

مكونات عمل الكيراتين:-

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كوب كبير من خل التفاح.

خطوات التحضير:-

أول شيء قومي بخلط نشا الذرة مع الخميرة الفورية ومن ثم أضيفي خل التفاح واخلطيهم جيدًا حتى يصبحوا وكأنهم خليط واحد.

قومي بغسل شعرك بالماء النقي وقومي بتوزيع الخليط على شعرك كله من جميع الجهات وقسمي شعرك إلى أجزاء حتى يطال الخليط فروة الرأس.

ارفعي شعرك بالبنس على هيئة كحكة ولفي شعرك وضعي عليه غطاء الشعر البلاستيكي لمدة نصف ساعة.

أزيلي غطاء الرأس وقومي بغسل شعرك بالماء والشامبو الخاص بك ثم اتركيه يجف أو جففيه بالسشوار واحصلي على شعر انسيابي وناعم.

كرري الخلطة مرتين كل أسبوع لمدة شهر كامل للحصول على نتائج أفضل.

طريقة عمل كيراتين للشعر بمكونات طبيعية

مكونات الطريقة:-

كمية مناسبة من زيت جوز الهند أو زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من الصبار الأخضر.

أي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية التالية (زيت إكليل الجبل – زيت خشب الأرز – زيت خشب الصندل – زيت الخزامي).

كيفية تحضير الخليط باستخدام المكونات السابقة