بالخلطة السرية.. كفته الطاسه بدون فرن انسي انها تكش او تفك منك في 5 دقائق حضريها

بالخلطة السرية.. كفته الطاسه بدون فرن انسي انها تكش او تفك منك من الوصفات السهلة والسريعة والتي قد تنجز الكثير من وقتك ويمكنك عملها في وقت قصير وبمكونات متوفرة في كل مطبخ ولا تكلفك الكثير، وتعد الكفتة من الأكلات والوجبات التي تفضلها الأطفال والكبار وهي من الوجبات السهلة وتعد هذه الوصفة مناسبة للمرأة العاملة حيث أنها لا تجد الوقت الكافي لعمل أطعمة لذيذة وهذه الوصفة لا تستغرق منها وقت كما أنك لا تحتاجين إلى فرن لعملها.

كيفية عمل كفتة الطاسه بدون فرن على البوتاجاز

مكونات الطريقة:-

كمية اللحمة المفرومة التي تريدين عملها كفتة.

بصلتان كبيرتان ومقطعة شرائح صغيرة.

أربع ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

حبتان من الثوم المفروم.

ملح طعام.

كزبرة مطحونة جافة – فلفل أسود.

بهارات لحمة وكفتة جاهزة.

كيس بيكنج باودر.

خطوات الطريقة:-