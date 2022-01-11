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عمر شويل - جدة بالخلطة السرية.. كفته الطاسه بدون فرن انسي انها تكش او تفك منك في 5 دقائق حضريها - ثقفني
بالخلطة السرية.. كفته الطاسه بدون فرن انسي انها تكش او تفك منك من الوصفات السهلة والسريعة والتي قد تنجز الكثير من وقتك ويمكنك عملها في وقت قصير وبمكونات متوفرة في كل مطبخ ولا تكلفك الكثير، وتعد الكفتة من الأكلات والوجبات التي تفضلها الأطفال والكبار وهي من الوجبات السهلة وتعد هذه الوصفة مناسبة للمرأة العاملة حيث أنها لا تجد الوقت الكافي لعمل أطعمة لذيذة وهذه الوصفة لا تستغرق منها وقت كما أنك لا تحتاجين إلى فرن لعملها.
كيفية عمل كفتة الطاسه بدون فرن على البوتاجاز
مكونات الطريقة:-
- كمية اللحمة المفرومة التي تريدين عملها كفتة.
- بصلتان كبيرتان ومقطعة شرائح صغيرة.
- أربع ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.
- حبتان من الثوم المفروم.
- ملح طعام.
- كزبرة مطحونة جافة – فلفل أسود.
- بهارات لحمة وكفتة جاهزة.
- كيس بيكنج باودر.
خطوات الطريقة:-
- قومي بوضع اللحمة المفرومة في وعاء كبير وعميق مناسب للكمية ثم ضعي عليه المكونات السابق ذكرها واعجني المكونات بيديك جيدًا حتى تختلط وتصبح مكون واحد وكتلة واحدة.
- غطي العجينة بغطاء الوعاء ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك العجينة وتختلط بالبهارات والمكونات جيدًا.
- بعد ذلك أخرجي الوعاء بالكفتة وقومي بتقسيمها إلى قطع دائرية “كرات صغيرة” حجمها متساوي وشكليها كما تريدين.
- ضعي طاسة القلي على النار (يفضل أن تكون طاسة تيفال لا تلتصق بها الأطعمة) على درجة حرارة متوسطة ثم قومي بوضع كمية من الزيت النباتي بداخلها واتركيها حتى تسخن هي والزيت على النار.
- قومي بوضع كرات الكفتة داخل الطاسة ولا تقومي بتحريكها قبل أن تنضج قليلًا وتحمر حيث أن تحريكها قبل النضج قد يفتتها.
- في خلال دقائق قليلة تبدأ الكفتة في النضج والتماسك فقومي بقلبها على الجانب الآخر حتى تنضج تمامًا من جميع النواحي.
- استمري في وضع الكفتة في الطاسة حتى تنتهي الكمية التي تريدين تحضيرها ولن تستغرق تحضير كمية الكفتة الكاملة أكثر من ربع ساعة.
- أخرجي الكفتة الناضجة على طبق مسطح وكرري هذه الخطوة مع كل الكمية ثم ضعي البقدونس عليها من الأعلى.
- اتركيها حتى تبرد وابدئي في تقديمها لأطفالك وزوجك بألف هناء.
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