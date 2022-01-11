بطريقة محلات الطرشي الشهيرة أعملي مخلل الليمون المعصفر على أصوله بطعم رهيب

يعتبر الليمون المخلل من اجمل انواع المخللات المعروفه، ويعد من الاصناف الفاتحة للشهية، وهو نوع من انواع الخضروات المحفوظة في محلول ملحى بنسب معينة، مع اضافة الخل وعصيرالليمون والفلفل الاحمرالحاراوالاخضرالبارد، حيث ان هذه المكونات تعتبرمواد منكهه له، حيث انها تساعد ايضآ فى التخليل، ومن الاشياء التى تميز الليمون انه متوفر دائمآ، ويوجد انواع كثيرة من الخضروات يمكن تخليلها، مثل الزيتون بأنواعه الاخضروالاسود والباذنجان والخيار والليمون، وهو الذى نذكرطريقته اليوم، ويمكن ان يحضر بأكثر من طريقة.

مكونات الليمون المعصفر

١كيلو من الليمون الاصفر.

١لتر عصير ليمون مصفى.

٢معلقة كبيرة ملح خشن.

٢معلقة كبيرة حبة البركة.

٢معلقة كبيرة عصفر.

ربع كيلو من الفلفل الحاراوالبارد حسب الرغبة.

الطريقة

يغسل الليمون بالماء ويصفى جيدآ.

تقطع حبات الليمون من الاعلى على شكل ×.

نضع الملح والعصفروحبة البركة فى وعاء، ونخلطهم جيدآ، ثم نقوم بحشو حبات الليمون بالخليط المجهزمن الملح وحبة البركة والعصفر.

نرص الليمون بعد حشوه فى وعاء ومن الافضل ان يكون وعاء زجاجى .

نضع بين صفوف الليمون كمية من الفلفل الحار او البارد.

نضيف على وجه الليمون القليل من حبة البركة والعصفر.

ثم نملأ الوعاء بعصير الليمون المصفى، ونحكم اغلاق الوعاء.

نرج الوعاء حتى يتم خلط المكونات مع بعضها جيدآ.

نقوم بحفظ الليمون فى مكان مناسب دون ان يفتح غطائه نهائيآ لمدة شهر، وبعدها يصبح جاهزآ.

طريقة الليمون المعصفر المسلوق

يغسل الليمون بالماء جيدآ.

يضع الليمون فى وعاء ونضيف إليه ماء للسلق، نتركه على نار متوسطة حتى يتم تسويته.

نأخذ الليمون ونقوم برصه فى وعاء ويضاف إليه الخليط المكون من الملح والعصفروحبة البركة بين صفوف الليمون حتى ننتهى من الكمية الموجودة.

نملأ الوعاء بعصير الليمون ونغلقه تمامآ.

نقوم بحفظه لمدة اسبوع دون ان يفتح غطائه حتى يصبح جاهزآ.

فوائد الليمون

يعتبر الليمون كنزآ غذائيآ فى كل منزل، حيث أنه مزود بفيتامينات كثيرة منها فيتامين سى.

يعمل على ازالة السموم من الجسم.

يساعد على تحسين صحة جهاز المناعة.

يعالج مشاكل عصر الهضم، وله عدة فوائد اخرى.

يعد الليمون المعصفر هو أحسن أنواع المخللات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فلا تخلو أي سفرة بدون طبق المخلل الليمون المعصفر فهو شئ اساسي، لأن وجود المخللات علي اي سفرة تعمل على فتح الشهية، فيليه الليمون المعصفر في جميع المحلات التجارية، ولكننا يمكن أن تقوم ربة المنزل بتحضير الليمون المعصفر في المنزل بشكل بسيط وسهل.