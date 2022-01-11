اصنعي خبز الجبن بعجينة ذهبية قطنية هشة جداً

يعتبر خبز الجبن ، هو من الغذاء الرئيسي في الشرق الأوسط، ويتكون دائماً من الطحين والماء والملح والخميرة، وهناك طرق مختلفة لإعداد هذا الخبز، وتختلف طرق إعداده من مطبخ إلي أخر، ويعتبر خبز الجبنة من أشهي أصناف الخبز الذي يمكن تناولها كوجبة خفيفة في الرحلات أو في العمل، أو ويمتاز هذا النوع بسهولة تحضيره في المنزل بكل سهولة وبساطة، فهو من الوصفات المحببة لدى الكبار والصغار، ويعشقها الملايين لمذاقه الرائع والمتميز، وتبحث الأمهات عن التجديد في المطبخ العربي وتقديم كل ما هو جديد لأفراد أسرتها، فتجد هذا النوع من المخبوزات الشهية واللذيذة والمختلفة لتقديمها كوجبة غداء أو عشاء، في أي وقت مناسب دون تعب أو مجهود، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل خبز الجبن في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل خبز الجبن

هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذا النوع من الخبز وهي كالاتي:-

شرائح من الجبنة المتزريلا / والشيدر / والرومي.

كوب من الحليب الدافئ.

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

معلقة كبيرة من الخميرة الجافة.

معلقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من الزبادي.

بياض بيضة.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

ربع معلقة صغيرة من بكينج بودر.

للدهن الوجه:-

صفار بيضة.

معلقة كبيرة من الحليب السائل.

رشة من القهوة.

رشة من السمسم وحبه البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير خبز الجبن في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

في طبق عميق نضع الحليب الدافئ، والسكر والخميرة والزيت والزبادي وبياض البيض والملح، ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق وبكينج بودر بالتدريج ونقلب جيداً، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. ثم توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نأخذ العجينة ونفردها دائرة، على سطح مرشوش بقليل من الدقيق، وتوضع في صينية بها ورق زبدة. ثم نقوم بالضغط على الأطراف، وتقطيعها مثلثات ونضع شرائح الجبنة فوق التقطيع. بعد ذلك ندهن بخليط صفار البيض والحليب، والقهوة ونرش القليل من السمسم وحبة البركة، وندخلها فرن ساخن مسبقاً، على درجة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة. وعند تمام النضج تخرج وتترك قليلاً لتبرد، ثم تقدم بجانب الصلصة المفضلة بألف هنا وشفا.

بعض النصائح المهمة نجاح الوصفة

من هنا سوف نتعرف علي بعض هذه النصائح وهي كالاتي:-