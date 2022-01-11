معجزة ربانية لتبييض البشرة: من مكون خرافي خلال دقائق ونتائج مبهرة2022

نتعرف الأن علي معجزة ربانية لتبييض البشرة , من مكون واحد خرافي خلال دقائق بفضل الله ومن اول استخدام سوف تلاحظين الفرق الكبير الواضح , حيث تعد البشرة من اهم الأشياء عند السيدات والفتيات, حيث تعتبر مصدر جمالهم ويحب الاهتمام بها في كل الأوقات حتي نحصل علي بشرة خرافية وجميلة للغاية دون استخدام اي مواد ضارة بالبشرة والحصول علي وجه خالي من المشاكل وخالي من التجاعيد التي تسبب الإحراج لدي الجميع, ونتعرف الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن كيفية عمل معجزة ربانية لتبييض البشرة من مكون خرافي للغاية للحصول علي بشرة ناصعة البياض بكل سهولة2022.

مكونات عمل معجزة ربانية لتبييض البشرة من مكون واحد فقط وخرافي للغاية غفي التبييض الفوري

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها بجانب المكون الأساس الرهيب في التبييض الفوري للبشرة دون اي مواد ضارة بالبشرة وهي كالاتي:-

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من الزبادي.

معلقتين من الحليب البودرة.

معلقة كبيرة من حبة البركة المطحونة.

ماء ورد علي حسب الكمية.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة لتحضير الخليط الرهيب في المنزل بكل سهولة للحصول علي نتيجة مضمونة من التبييض الفوري للبشرة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة النشال والحليب البودرة وحبة البركة المطحونة ونقلب جميع المكونات الجافة أولا حتي تتجانس. ثم نضيف ماء الورد والزبادي مع التقليب المستمر للحصول علي خليط متجانس بشكل كبير للغاية والحصول علي قوام كريمي ثم نضيف عصير الليمون علي حسب الرغبة وعلي حسب نوع البشرة ثم نقلبهم جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا للاستخدام الخليط علي البشرة والحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالتالي:-